Bluthochdruck (Hypertonie) liegt dann vor, wenn der Blutdruck in den Arterien zu hoch ist. Bei den Arterien handelt es sich um die Blutgefäße, die das Blut vom Herzen zum Körper transportieren. Zu hoher Blutdruck belastet das Herz und schädigt die Blutgefäße und andere Organe. Unbehandelt kann Bluthochdruck zu Herzproblemen, Nierenproblemen oder Schlaganfällen führen.
Was ist Bluthochdruck während der Schwangerschaft?
Der Blutdruck ist bei Frauen während der Schwangerschaft normalerweise niedriger. Bereits ein leicht erhöhter Blutdruck kann ein Zeichen für Probleme bei Ihnen und Ihrem Baby sein.
Es gibt 3 Arten von Bluthochdruck während der Schwangerschaft:
Chronischer Bluthochdruck – Sie hatten bereits Bluthochdruck, bevor Sie schwanger wurden
Schwangerschaftshypertonie – Bluthochdruck ab der 20. Schwangerschaftswoche, der in der Regel ein paar Wochen nach der Entbindung wieder verschwindet
Präeklampsie – Bluthochdruck in der späten Schwangerschaft zusammen mit einer auffällig erhöhten Menge an Protein im Urin
Welche Symptome verursacht Bluthochdruck während der Schwangerschaft?
Bluthochdruck verursacht in der Regel keine Symptome. Auf Grundlage davon, wie es jemandem geht, kann man nicht sagen, ob der Blutdruck hoch ist.
Bei einer Präeklampsie kann es hingegen zu Folgendem kommen:
Kopfschmerzen
Anschwellen von Händen und Füßen
Wie kann sich unbehandelter Bluthochdruck auf mich und mein Baby auswirken?
Bluthochdruck während der Schwangerschaft kann ernste Probleme für Sie und Ihr Baby mit sich bringen.
Mögliche Probleme für Sie:
Mögliche Probleme für Ihr Baby:
Zu geringes Wachstum
Plazentaablösung (wenn sich die Plazenta zu früh von der Gebärmutter ablöst)
Tod vor der Geburt (Totgeburt)
Eine Präeklampsie kann zu einer Eklampsie führen. Bei einer Eklampsie kommt es zu Krampfanfällen (wenn Ihr Körper unkontrollierte Bewegungen macht und zuckt) und manchmal auch zu Problemen mit dem Blut und der Leber. Diese Probleme können für Sie und Ihr Baby lebensbedrohlich werden.
Woran erkennt der Arzt Bluthochdruck während der Schwangerschaft?
Der Arzt misst Ihren Blutdruck (mit einer Blutdruckmanschette) bei jedem Arztbesuch.
Darüber hinaus untersucht der Arzt Ihren Urin auf den Proteingehalt, um festzustellen, ob Sie eine Präeklampsie haben.
Wie wird Bluthochdruck während der Schwangerschaft behandelt?
Ärztliche Maßnahmen:
Verordnung von Medikamenten zur Behandlung des Blutdrucks
Anweisung, wie Sie Ihren Blutdruck zu Hause messen können
Nieren- und Leberfunktionstests
Ultraschall zur Überwachung des Wachstums Ihres Babys
Frühzeitige Entbindung Ihres Babys bei schwerer Präeklampsie
Wenn Sie einen hohen oder sehr hohen Blutdruck haben, verordnet Ihnen der Arzt Bettruhe und leitet die Geburt etwas verfrüht ein (nach 37 bis 39 Wochen).
Wenn Sie stark erhöhten Blutdruck haben (180/110 oder noch höher), kann Sie der Arzt in den letzten Monaten der Schwangerschaft zur Behandlung in ein Krankenhaus einweisen lassen.
Obwohl ein Bluthochdruck, der sich während der Schwangerschaft entwickelt, nach der Geburt wieder verschwinden kann, ist es auch möglich, dass Sie später an chronischem Bluthochdruck leiden werden.