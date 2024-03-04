Wie kann sich unbehandelter Bluthochdruck auf mich und mein Baby auswirken?

Bluthochdruck während der Schwangerschaft kann ernste Probleme für Sie und Ihr Baby mit sich bringen.

Mögliche Probleme für Sie:

Mögliche Probleme für Ihr Baby:

Zu geringes Wachstum

Plazentaablösung (wenn sich die Plazenta zu früh von der Gebärmutter ablöst)

Tod vor der Geburt (Totgeburt)

Eine Präeklampsie kann zu einer Eklampsie führen. Bei einer Eklampsie kommt es zu Krampfanfällen (wenn Ihr Körper unkontrollierte Bewegungen macht und zuckt) und manchmal auch zu Problemen mit dem Blut und der Leber. Diese Probleme können für Sie und Ihr Baby lebensbedrohlich werden.