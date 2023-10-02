Fibrozystische Veränderungen sind vielmehr eine Reihe von Symptomen, die mit Schmerzen, Zysten (kleine, flüssigkeitsgefüllte Säckchen) und mit einer allgemein klumpigen Beschaffenheit der Brüste einhergehen. Bei fibrozystischen Veränderungen der Brust handelt es sich nicht um ein einheitliches Krankheitsbild.

Fibrozystische Veränderungen führen nicht zu Brustkrebs

Die Symptome können sich in den Tagen vor Ihrer Periode verschlimmern.

Fibrozystische Veränderungen verschwinden normalerweise nach der Menopause (Wechseljahre, nach der letzten Regelblutung)

Der Arzt kann Tests durchführen, um sicherzustellen, dass es sich bei Ihren fibrozystischen Veränderungen nicht um Krebs handelt

In folgenden Fällen kommt es bei Ihnen eher zu fibrozystischen Veränderungen: