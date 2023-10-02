Was sind fibrozystische Veränderungen?
Fibrozystische Veränderungen sind vielmehr eine Reihe von Symptomen, die mit Schmerzen, Zysten (kleine, flüssigkeitsgefüllte Säckchen) und mit einer allgemein klumpigen Beschaffenheit der Brüste einhergehen. Bei fibrozystischen Veränderungen der Brust handelt es sich nicht um ein einheitliches Krankheitsbild.
Fibrozystische Veränderungen führen nicht zu Brustkrebs
Die Symptome können sich in den Tagen vor Ihrer Periode verschlimmern.
Fibrozystische Veränderungen verschwinden normalerweise nach der Menopause (Wechseljahre, nach der letzten Regelblutung)
Der Arzt kann Tests durchführen, um sicherzustellen, dass es sich bei Ihren fibrozystischen Veränderungen nicht um Krebs handelt
In folgenden Fällen kommt es bei Ihnen eher zu fibrozystischen Veränderungen:
Sie haben die Menstruation (Periode) in jungem Alter bekommen.
Sie hatten Ihr erstes Baby in einem Alter von 30 Jahren oder älter.
Sie haben nie ein Kind geboren.
Mit welchen Symptomen sind fibrozystische Veränderungen verbunden?
Knoten in der Brust
Gelegentlich Beschwerden, einschließlich Schweregefühl, Druckempfindlichkeit oder brennende Schmerzen
Wie werden fibrozystische Veränderungen behandelt?
Der Arzt kann Folgendes vornehmen:
Sie anweisen, einen weichen, stützenden Büstenhalter zu tragen, wie z. B. einen Sport-BH
Verordnung von Schmerzmitteln wie Paracetamol
Entleeren der Flüssigkeit aus einer Zyste
Verabreichung von Medikamenten wie Danazol (eine Art männlicher Hormone) oder Tamoxifen (ein Medikament, das Östrogen hemmt) bei schweren Symptomen
Wenn Sie nur einen Knoten haben oder sich dieser anders anfühlt als andere Knoten, kann der Arzt Folgendes vornehmen:
Entnahme einer Gewebeprobe des Knotens in der Brust zur Betrachtung unter dem Mikroskop (Biopsie), um sicherzustellen, dass es sich nicht um eine Krebserkrankung handelt
Chirurgischer Eingriff zur Entfernung des Knotens