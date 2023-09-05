Was ist eine Immunthrombozytopenie (ITP)?

Thrombozyten sind Blutplättchen, also kleine Zellen, die in der Blutbahn zirkulieren und die Blutgerinnung unterstützen. Eine Thrombozytopenie ist eine zu geringe Anzahl an Blutplättchen.

Es kommt zu einer Immunthrombozytopenie, wenn zu wenige Blutplättchen vorliegen, weil das körpereigene Immunsystem sie zerstört.