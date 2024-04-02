Die Bindehaut ist die durchsichtige, dünne Gewebeschicht, die den weißen Teil des Auges und die Innenseite der Augenlider bedeckt.

Die Lederhaut (Sklera) ist die weiße äußere Hülle des Augapfels.

Die Episklera ist die durchsichtige Gewebeschicht zwischen Bindehaut und Lederhaut.

Was ist eine Episkleritis? Eine Episkleritis ist die Entzündung (Reizung oder Schwellung) der Episklera. Der Arzt weiß normalerweise nicht, wodurch die Episkleritis verursacht wurde. Sie tritt aber manchmal bei Patienten mit Gürtelrose, rheumatoider Arthritis oder bei anderen Erkrankungen auf, die ein Entzündung hervorrufen.

Sie können einen kleinen roten (oder manchmal gelblichen) Fleck auf Ihrem Auge haben, der auftreten und wieder verschwinden kann.

Eine Episkleritis tritt normalerweise bei jungen Erwachsenen und bei Frauen häufiger als bei Männern auf.

Eine Episkleritis klingt von selbst wieder ab. Der Arzt kann aber kortikosteroidhaltige Augentropfen verschreiben, damit die Symptome schneller abklingen. Teile des Auges

Was sind die Symptome einer Episkleritis? Augensymptome treten in der Regel an einem Auge auf und umfassen u. a. Folgendes: Rötungen

Schwellungen

Reizung oder Empfindlichkeit

Ein erhabener roter oder gelblicher Bereich im weißen Teil des Auges, der manchmal uneben aussehen kann Episkleritis Bild DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Es kommt zu keiner Einschränkung der Sehkraft.