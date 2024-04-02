Die Bindehaut ist die durchsichtige, dünne Gewebeschicht, die den weißen Teil des Auges und die Innenseite der Augenlider bedeckt.
Die Lederhaut (Sklera) ist die weiße äußere Hülle des Augapfels.
Die Episklera ist die durchsichtige Gewebeschicht zwischen Bindehaut und Lederhaut.
Was ist eine Episkleritis?
Eine Episkleritis ist die Entzündung (Reizung oder Schwellung) der Episklera.
Der Arzt weiß normalerweise nicht, wodurch die Episkleritis verursacht wurde. Sie tritt aber manchmal bei Patienten mit Gürtelrose, rheumatoider Arthritis oder bei anderen Erkrankungen auf, die ein Entzündung hervorrufen.
Sie können einen kleinen roten (oder manchmal gelblichen) Fleck auf Ihrem Auge haben, der auftreten und wieder verschwinden kann.
Eine Episkleritis tritt normalerweise bei jungen Erwachsenen und bei Frauen häufiger als bei Männern auf.
Eine Episkleritis klingt von selbst wieder ab. Der Arzt kann aber kortikosteroidhaltige Augentropfen verschreiben, damit die Symptome schneller abklingen.
Teile des Auges
Was sind die Symptome einer Episkleritis?
Augensymptome treten in der Regel an einem Auge auf und umfassen u. a. Folgendes:
Rötungen
Schwellungen
Reizung oder Empfindlichkeit
Ein erhabener roter oder gelblicher Bereich im weißen Teil des Auges, der manchmal uneben aussehen kann
DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Es kommt zu keiner Einschränkung der Sehkraft.
Wie wird die Episkleritis vom Arzt behandelt?
Die Episkleritis klingt ohne Behandlung von selbst wieder ab. Damit die Symptome schneller abklingen, werden Sie vom Arzt angewiesen:
Ein entzündungshemmendes Schmerzmedikament, z. B. Ibuprofen, einzunehmen
Kortikosteroid-Augentropfen zu benutzen, wenn die Symptome sehr schwer sind
Mithilfe von rezeptfreien Augentropfen, die die Blutgefäße verkleinern, kann die Rötung in den Augen verringert werden. Schneller klingt die Episkleritis dadurch jedoch nicht ab.