Entwicklung und Verbreitung von Krebs

Krebs kann direkt in das umliegende Gewebe hineinwachsen (darin eindringen) oder sich auf nahe wie ferne Gewebe und Organe ausbreiten. Krebs kann sich durch das lymphatische System ausbreiten. Die Art der Ausbreitung ist typisch für Karzinome. Brustkrebs zum Beispiel breitet sich normalerweise zuerst in die nächstgelegenen Lymphknoten in den Achseln und erst später in entfernte Bereiche aus. Auch über das Blut können sich die Tumorzellen ausbreiten. Die Art der Ausbreitung ist typisch für Sarkome.