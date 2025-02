Tibialis-posterior-Tendinose und Tibialis-posterior-Tenosynovitis

Bei einer Tibialis-posterior-Tendinose verspüren die Betroffenen zuvor gelegentlich Schmerzen hinter dem Innengelenk des Fußes, wenn sie sich mehr bewegen. Mit der Zeit wird der Schmerz stärker und es treten Schwellungen auf. Normales Stehen und Gehen wird schwieriger. Das Stehen auf Zehen verursacht Schmerzen und kann sogar unmöglich werden, wenn die Sehne gerissen ist. Bei einem vollständigen Sehnenriss kann der Fuß plötzlich abflachen (Zusammenbruch des Fußgewölbes) und die Fußsohle kann schmerzen.

Bei einer Tibialis-posterior-Tendovaginitis treten die Schmerzen in der Regel plötzlich auf, und die Sehne kann sich dick und geschwollen anfühlen, da sie sich um die Beule an der Innenseite des Knöchels windet (mediales Sprunggelenk).

In einigen Fällen, wenn die Tendinose schon lange besteht, kann das Fußgewölbe allmählich in sich zusammenbrechen. Der Fuß wirkt dann flacher. Diese knöchernen Veränderungen können in einigen Knochen des Fußes auch eine Arthrose verursachen, die bis zum Knöchel fortschreiten kann.