Infektiöse Arthritis eines künstlichen Gelenks

Bei schweren Gelenkerkrankungen ist oftmals der Austausch eines Gelenks (Arthroplastik) notwendig. Infektionen in künstlichen Gelenken (Gelenkprothesen) sind häufiger als Infektionen in natürlichen Gelenken. Infektionen in künstlichen Gelenken werden häufig verursacht, wenn Bakterien:

während einer Operation ins Gelenk gelangen

kurz nach der Operation in eine offene Wunde eindringen

nach einer Operation in die Blutbahn eindringen

Ins Blut gelangen die Bakterien durch eine Hautinfektion, eine Lungenentzündung, eine Zahnbehandlung (selten), das Einführen eines Instruments in den Körper (invasives Verfahren), einen infizierten Katheterschlauch in der Blutbahn oder eine Infektion der Harnwege.

Etwa zwei Drittel der Infektionen treten innerhalb des ersten Jahres nach der Operation auf. In den ersten Monaten nach der Operation stellen Staphylokokken das größte Risiko dar.

Eine infektiöse Arthritis in einem künstlichen Gelenk kann bei Menschen auftreten, deren Immunsystem entweder aufgrund von Medikamenten oder Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen (wie rheumatoide Arthritis, Diabetes, Krebs oder chronische Nierenerkrankung), beeinträchtigt ist.

Sie kann auch bei Personen auftreten, die sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen. Die Art der Operation und ob nach der Gelenkoperation Komplikationen auftreten, kann ebenfalls das Infektionsrisiko erhöhen.