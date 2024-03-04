Einführung in die Erkrankungen der Muskeln, Schleimbeutel und Sehnen

Muskeln, Schleimbeutel, Sehnen und Knochen müssen gesund und funktionsfähig sein, damit sich der Körper normal bewegen kann. Die Muskeln erzeugen Bewegungen, indem sie sich zusammenziehen. Sie sind durch Sehnen mit dem Knochen verbunden. Schleimbeutel sind flache, mit Gelenkflüssigkeit (Synovialflüssigkeit) gefüllte Beutel. Sie reduzieren die Reibung an den Stellen, an denen Haut, Muskeln, Sehnen und Bänder über die Knochen gleiten. (Siehe auchBiologie des Bewegungsapparats.)

Beim Sport kommt es häufig zu Verletzungen an Muskeln, Schleimbeuteln und Sehnen. Diese Strukturen können durch Verletzungen, Überlastung, Infektionen und gelegentlich auch Erkrankungen vorübergehend oder dauerhaft geschädigt werden. Eine solche Schädigung kann zu Schmerzen, einem gewissen Verlust der Körperkontrolle und zur Einschränkung der normalen Beweglichkeit führen.

Es gibt u. a. folgende Erkrankungen der Muskeln, Schleimbeutel und Sehnen:

Bei der hier behandelten Fibromyalgie handelt es sich um einen neuropathischen Schmerz, keine Erkrankung der Muskeln, Schleimbeutel oder Sehnen.