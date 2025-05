Injektion eines Kortikosteroids

Injektion von Kollagenase

Operation

Durch Injektion eines Kortikosteroids in den Knoten können die Schmerzen von Patienten mit Dupuytren-Kontraktur in dem Bereich gelindert werden. Dies muss allerdings erfolgen, bevor sich die Finger verkrümmen. Die Schmerzen vergehen jedoch meist auch ohne Behandlung. Die Injektion ändert nichts am Verlauf der Erkrankung.

Bei einer leichten Vernarbung können Kollagenaseinjektionen (ein Enzym, welches das Narbengewebe aufbricht) die Beweglichkeit wiederherstellen. Eine weitere Alternative zu einer Operation ist die Nadel-Aponeurotomie, ein ambulantes Verfahren, bei dem das angespannte Narbengewebeband mit einer Nadel gelockert wird, um den Finger zu strecken.

Eine Operation wird erforderlich, wenn die Hand nicht mehr flach auf den Tisch gelegt werden kann oder die Finger so gebeugt sind, dass die Handfunktion stark eingeschränkt ist, oder wenn mehrere Finger betroffen sind. Eine Operation zur Entfernung der erkrankten Faszie ist schwierig, da die Faszie die Nerven, Blutgefäße und Sehnen umgibt, obwohl ein Wiederauftreten nach einer Operation weniger wahrscheinlich ist als nach einer Collagenase-Injektion oder Nadel-Aponeurotomie. Die Dupuytren-Kontraktur kann auch nach der Operation wieder auftreten, wenn die Faszie nicht vollständig entfernt wurde oder es zu einem erneuten Befall kommt, vor allem bei einer Erkrankung in jungem Alter, Erkrankungen in der Familie sowie Personen mit Garrod-Knoten, Peyronie-Krankheit oder Knoten an den Fußsohlen.