Sehnen und Schleimbeutel

Sehnen sind harte Bindegewebebänder und bestehen überwiegend aus einer unelastischen Eiweißsubstanz, dem Kollagen. Sehnen verbinden das Ende eines Muskels fest mit dem Knochen. Sie gleiten in einer Sehnenscheide hin und her und können sich so bewegen, ohne das umgebende Gewebe zu reizen.

Wussten Sie ...

Schleimbeutel sind kleine, mit Flüssigkeit gefüllte Säckchen, die unter einer Sehne liegen, sie abpolstern und vor Verletzungen schützen. Außerdem dienen sie als Polster für benachbarte Strukturen, die andernfalls aneinander reiben und so verschleißen könnten, z. B. zwischen Knochen und Bändern oder einem Knochenvorsprung und der darüberliegenden Haut (z. B. Ellenbogen, Kniescheibe oder Schulter).

Muskeln und andere Gewebe des Bewegungsapparates