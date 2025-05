Untersuchung durch den Arzt

Bildgebende Verfahren

Vor allem bei jungen Frauen erfolgt die Diagnose einer Takayasu-Arteriitis anhand folgender Kriterien:

Nicht messbarer Blutdruck in einem oder beiden Armen.

Blutdruck oder Puls sind in einem Arm oder Bein höher als im anderen.

Unerwartet hoher Blutdruck.

Eine unerklärliche oder unerwartete Erkrankung wie Schlaganfall, Angina, Herzinfarkt oder Nierenschaden.

Der Arzt fragt nach den Symptomen, prüft die Krankengeschichte und führt eine gründliche körperliche Untersuchung durch, um andere Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen auszuschließen. Der Blutdruck in beiden Armen und Beinen wird gemessen. Wenn der Blutdruck in einem Arm oder Bein geringer ist, sind möglicherweise Arterien verengt. Um den genauen Blutdruckwert zu bestimmen, wird er in der Gliedmaße gemessen, deren Arterien nicht durch die Erkrankung verengt sind.

Blut- und Urintests werden durchgeführt. Mit diesen Methoden lässt sich die Erkrankung zwar nicht bestimmen, sie können aber eine Entzündung bestätigen.

Zur Diagnose der Takayasu-Arteriitis können die Aorta und ihre Abzweigungen mit bildgebenden Verfahren wie einer Magnetresonanzangiographie, einer computertomografischen Angiographie (CT-Angiographie) oder manchmal auch einer herkömmlichen Angiographie (auch Arteriographie genannt) untersucht werden. Bei der herkömmlichen Angiographie oder der CT-Angiographie wird ein Kontrastmittel in die Blutgefäße gespritzt, das auch auf Röntgenbildern zu sehen ist (röntgendichtes Kontrastmittel). Dann wird eine Röntgenaufnahme gemacht. Bei einer Magnetresonanzangiographie muss kein Kontrastmittel gespritzt werden. Diese beiden Verfahren zeigen Aneurysmen, verengte Arterien und verdickte Gefäßwände.

Nach der Diagnose einer Takayasu-Arteriitis sind regelmäßige Arztbesuche erforderlich, um den Krankheitsverlauf zu überprüfen.