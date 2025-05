An Füßen, Beinen und gelegentlich an Rumpf und Armen von Menschen mit Purpura Schoenlein-Henoch tritt ein Hautausschlag mit kleinen Flecken, die wie Prellungen aussehen, oder rot-violetten oder bräunlichen Beulen (Purpura) auf. Am Anfang kann dieser Ausschlag wie verklumpte Nesselbläschen aussehen. Nach einigen Tagen oder Wochen treten neue Flecken und Beulen auf, möglicherweise auch am Rumpf. Bei den meisten Kindern kommt es außerdem zu Fieber und schmerzenden, berührungsempfindlichen und geschwollenen Gelenken, z. B. an Fuß- und Handgelenken, Knien, Hüfte und Ellenbogen.

Mit Immunglobulin A assoziierte Vaskulitis (Purpura Schönlein-Henoch... Bild DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Häufig kommt es zu krampfartigen Bauchschmerzen und Berührungsempfindlichkeit, Übelkeit, Erbrechen, teerigem schwarzem Stuhl (Melena) und Durchfällen. Stuhl und Urin können Blut enthalten. In seltenen Fällen schiebt sich der Darm ineinander, wie ein Teleskop. Diese Komplikation, auch Invagination genannt, kann akute Bauchschmerzen und Erbrechen verursachen, da der Darm blockiert ist.

Die Symptome lassen in der Regel nach ca. 4 Wochen nach, treten aber nach einigen Wochen mindestens einmal wieder auf. Die meisten Betroffenen erholen sich vollständig. Selten kommt es zu chronischen Nierenerkrankungen.

Bei Erwachsenen ist eine Invagination selten, chronische Nierenerkrankungen treten aber häufiger auf als bei Kindern.