University of Virginia School of Medicine

Ehrlichiose und Anaplasmose sind von Zecken übertragene bakterielle Infektionen, die Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und ein allgemeines Krankheitsgefühl (Unwohlsein) und manchmal einen Ausschlag verursachen.

Die Symptome von Ehrlichiose und Anaplasmose sind ähnlich, die Anaplasmose verursacht jedoch weniger oft einen Ausschlag.

Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR), die mit einer Blutprobe durchgeführt wird, ermöglicht es Ärzten, die Bakterien schnell nachzuweisen.

Ehrlichiose und Anaplasmose werden mit einem Antibiotikum behandelt.

Die beste Vorbeugung besteht darin, Zeckenbisse zu vermeiden.

Ehrlichia- und Anaplasma-Bakterien können wie Rickettsien nur in den Zellen eines Tieres oder eines Menschen überleben. Doch im Gegensatz zu Rickettsien befallen diese Bakterien die weißen Blutzellen (Ehrlichia die Monozyten und Anaplasma die Granulozyten).

Ehrlichiose tritt am häufigsten im Südosten und im zentralen Süden der Vereinigten Staaten auf. Anaplasmose findet man im Nordosten, in den Mittelatlantikstaaten, im nördlichen Mittleren Westen und an der Westküste der Vereinigten Staaten. Anaplasmose kommt auch in Europa vor. Die Infektion verbreitet sich bei Menschen durch Zeckenbisse. Diese Infektionen entwickeln sich daher am ehesten zwischen Frühling und Spätherbst, wenn Zecken am aktivsten sind.

Diese Infektionen werden durch unterschiedliche Zecken übertragen:

Ehrlichiose: Die Schildzecke Amblyomma americanum

Anaplasmose: Hirschzecken der Art Ixodes

Hirschzecke Bild Bild mit freundlicher Genehmigung von James Gathany über die Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention.

Die Lyme-Borreliose sowie Babesiose werden ebenfalls durch Schildzecken (Ixodidae) übertragen und kommen in denselben Gebieten häufig vor. Deshalb leiden viele an mehr als einer Infektion, wenn sie von einer Zecke gebissen werden, die mit mehr als einem Organismus infiziert ist.

Da Ehrlichia- und Anaplasma-Bakterien weiße Blutzellen infizieren, die im Blutkreislauf schwimmen, können diese Bakterien über Vollbluttransfusionen oder Organspenden übertragen werden. Einige Menschen haben Anaplasmose entwickelt, nachdem sie eine Bluttransfusion von einer kürzlich infizierten Person bekommen haben oder von einer Person, die infiziert war, aber keine Symptome aufgewiesen hat.

Symptome einer Ehrlichiose und Anaplasmose Die Symptome einer Ehrlichiose und einer Anaplasmose sind ähnlich. Die Symptome fangen normalerweise ungefähr 12 Tage nach einem Zeckenbiss an. Diese Symptome setzen plötzlich ein. Sie schließen Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Schwäche, Übelkeit und/oder Erbrechen, Husten, Kopfschmerzen und Unwohlsein ein. Ein Ausschlag kann sich auf Torso, Armen und Beinen von Menschen mit Ehrlichiose entwickeln, aber selten bei Menschen mit Anaplasmose. Manche Menschen haben keine Symptome. Ehrlichiosen und Anaplasmosen können eine übermäßige Blutgerinnung (disseminierte intravasale Koagulation), schwere Funktionsstörungen (Versagen) mehrerer Organe, Krampfanfälle und Koma verursachen. Symptome beider Infektionen sind intensiver bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem (aufgrund einer Erkrankung wie einer HIV-Infektion oder aufgrund der Einnahme von Medikamenten wie Kortikosteroiden). Es kommt nur selten zum Tod und wenn, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem und bei Menschen, die nicht rechtzeitig behandelt wurden, höher.

Diagnose einer Ehrlichiose und Anaplasmose Bluttests Ärzte führen Bluttests durch, die eine niedrige Anzahl der weißen Blutkörperchen, eine niedrige Thrombozytenzahl (Thrombozytopenie), hohe Leberenzymwerte und eine Blutgerinnungsstörung feststellen können. Diese Symptome treten jedoch auch bei vielen anderen Erkrankungen auf. Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) kann eingesetzt werden. Es wird eine Blutprobe entnommen. Die PCR-Technik vervielfältigt die Menge an bakterieller DNS, sodass die Bakterien schneller identifiziert werden können. Bluttests zur Überprüfung auf Antikörper gegen diese Bakterien können nützlich sein, jedoch können die Antikörper anhand dieser Tests gewöhnlich erst einige Wochen nach dem Einsetzen der Krankheit festgestellt werden.

Behandlung von Ehrlichiose und Anaplasmose Antibiotika Wenn Menschen, die infizierten Zecken ausgesetzt gewesen sein könnten, typische Symptome aufweisen, wird eine Behandlung gegen Ehrlichiose oder Anaplasmose normalerweise aufgenommen, bevor Testergebnisse vorliegen. Wenn eine Behandlung rechtzeitig begonnen wird, reagieren die meisten Menschen schnell und gut. Eine Verzögerung des Behandlungsbeginns kann zu ernsten Komplikationen bis hin zum Tod bei 2 bis 5 Prozent der Patienten führen. In der Regel wird Doxycyclin, ein Antibiotikum aus der Gruppe der Tetracycline, verwendet. Patienten nehmen dieses Antibiotikum ein, bis sich ihr Zustand bessert und sie 24 bis 48 Stunden kein Fieber gehabt haben, mindestens jedoch 7 Tage lang. Auch wenn einige Tetracycline, die länger als 10 Tage eingenommen werden, bei Kindern unter 8 Jahren zu Zahnverfärbungen führen können, wird ein kurzer Zyklus (5 bis 10 Tage) von Doxycyclin empfohlen, wobei es zu keiner Zahnverfärbung oder Schwächung des Zahnschmelzes kommt (siehe auch Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Research on doxycycline and tooth staining). Bei einigen hören die Kopfschmerzen nicht auf und sie fühlen sich noch Wochen nach der Behandlung schwach und unwohl.