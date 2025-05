Überblick über Rickettsien-Infektionen

Antibiotika

Antibiotika werden in der Regel verabreicht, ohne die Ergebnisse von Tests abzuwarten. Durch eine frühe Behandlung von Rickettsien-Infektionen kann der Entwicklung von Komplikationen vorgebeugt, das Sterberisiko verringert und die Erholungszeit verkürzt werden.

Rickettsien-Infektionen sprechen sofort auf eine frühe Behandlung mit Antibiotika aus der Reihe der Tetracycline (bevorzugt Doxycyclin) an. Diese Antibiotika werden oral verabreicht, es sei denn, die Patienten sind sehr krank. In diesen Fällen werden Antibiotika intravenös verabreicht.

Auch wenn einige Tetracycline, die länger als 10 Tage eingenommen werden, bei Kindern unter 8 Jahren zu Zahnverfärbungen führen können, wird von der American Academy of Pediatrics und anderen Experten ein kurzer Zyklus (5 bis 10 Tage) von Doxycyclin bei Rickettsien-Krankheit empfohlen, wobei es zu keiner Zahnverfärbung oder Schwächung des Zahnschmelzes kommt (siehe auch Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Research on doxycycline and tooth staining).

Nach der Behandlung bessert sich der Zustand der meisten Patienten mit einer leichten Infektion in 1 oder 2 Tagen merklich, und das Fieber geht in der Regel nach 2 bis 3 Tagen zurück. Patienten nehmen das Antibiotikum für wenigstens 1 Woche ein – oder länger, wenn das Fieber bestehen bleibt. Bei verspätetem Behandlungsbeginn ist die Besserung langsamer und das Fieber dauert länger. Wenn die Infektion nicht oder nicht rechtzeitig behandelt wird, können Menschen auch sterben, vor allem wenn sie Flecktyphus, Tsutsugamushi-Fieber oder Rocky-Mountains-Fleckfieber haben.

Ciprofloxacin und andere ähnliche Antibiotika können für die Behandlung von Mittelmeerfleckfieber verabreicht werden, aber gewöhnlicherweise werden sie nicht für die Behandlung von Rickettsien oder rickettsienähnlichen Infektionen empfohlen.