Sporotrichose ist eine Infektion, die durch den Pilz Sporothrix schenckii verursacht wird.

Zu dieser Infektion kommt es, wenn der Pilz über kleine Schnittwunden und Kratzer in der Haut in den Körper gelangt.

Normalerweise werden die Haut und die umliegenden Lymphknoten infiziert, was zu Pusteln auf der Haut und geschwollenen Lymphknoten führt.

Selten werden die Lunge, die Gelenke oder andere Körperteile infiziert.

Zur Diagnose werden eine Kultur und die Identifizierung des Pilzes in einer Probe des infizierten Gewebes benötigt.

Bei den meisten Infektionen wird Itraconazol eingesetzt, aber für körperweite Infektionen wird Amphotericin B benötigt.

Sporothrix-Pilze kommen typischerweise auf Rosensträuchern, Berberitzen, Torfmoos und anderen Mulcharten vor. Im Gegensatz zu vielen anderen Pilzinfektionen werden die Sporothrix-Pilze für gewöhnlich nicht eingeatmet, sondern dringen durch kleine Schnittwunden und Kratzer in der Haut in den Körper ein. Am häufigsten treten Infektionen damit bei Landwirten, Gärtnern, Landschaftsgärtnern und Holzindustriearbeitern auf.

Sporotrichose befällt hauptsächlich die Haut und nahe gelegene lymphatische Gefäße.

Sehr selten kommt es nach dem Einatmen der Sporen zu einer Lungeninfektion.

Ebenfalls sehr selten werden Knochen, Gelenke oder Gehirn und Rückenmark infiziert, in der Regel bei Personen mit geschwächtem Immunsystem wie etwa bei AIDS-Kranken.

Symptome einer Sporotrichose Bei einer Sporotrichose fängt die Hautinfektion gewöhnlich an einem Finger oder einer Hand als kleine, unempfindliche Beule (Knötchen) an, die langsam größer wird und sich zu einem offenen Geschwür entwickelt. Sporotrichose Einzelheiten ausblenden Sporotrichose bricht als kleines Knötchen aus, das sich langsam vergrößert und eine offene Wunde bildet. Bild mit freundlicher Genehmigung von www.doctorfungus.org (© 2005). Sporotrichose: Knötchen Einzelheiten ausblenden Die durch Sporotrichose verursachten kleinen Beulen können sich langsam vergrößern und eine offene Wunde bilden. In den folgenden Tagen und Wochen breitet sich die Infektion über die Lymphbahnen von den Fingern durch die Hand und den Arm bis zu den Lymphknoten aus, wobei sich mehr Knötchen und offene Geschwüre bilden. Bild mit freundlicher Genehmigung von www.doctorfungus.org (© 2005). In den folgenden Tagen und Wochen breitet sich die Infektion über die Lymphbahnen von den Fingern durch die Hand und den Arm bis zu den Lymphknoten aus, wobei sich entlang des Verlaufs mehr Knötchen und offene Geschwüre bilden. Eiter aus den Lymphknoten kann durch die Haut dringen und zu einer Öffnung führen, durch die das infizierte Material abläuft. Sogar in diesem Stadium kommt es nur zu wenig oder keinen Schmerzen. Normalerweise haben Menschen keine anderen Symptome. Die Infektion ist selten tödlich. Schwerwiegende Sporotrichose Einzelheiten ausblenden Unbehandelt kann sich diese Infektion über die Lymphbahnen eines Fingerns, einer Hand, eines Arms ausbreiten, wobei sich entlang des Verlaufs offene Geschwüre auf der Haut bilden. In diesem Bild haben sich die offenen Geschwüre mit anderen Bakterien infiziert, was zu einer ausgedehnten Infektion der Haut führte. Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Lucille Georg über die Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention. Andere Symptome sind selten. Eine Infektion der Lunge kann Lungenentzündung mit leichten Schmerzen im Brustkorb und Husten verursachen. Eine Lungeninfektion kommt normalerweise bei Infizierten vor, die bereits an einer anderen Lungenkrankheit, z. B. einem Emphysem, leiden. Eine Gelenkinfektion verursacht Schwellungen und macht Bewegungen schmerzhaft. In sehr seltenen Fällen breitet sich die Sporotrichose im Körper aus. Solche Infektionen sind lebensgefährlich und treten häufiger bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem auf.

Diagnose von Sporotrichose Untersuchung durch den Arzt

Kulturen aus Proben von infiziertem Gewebe Die charakteristischen Knötchen und Geschwüre können einen Arzt auf den Verdacht einer Sporotrichose bringen, insbesondere, wenn der Patient dem Pilz ausgesetzt war (z. B. Gärtner, Landschaftsgärtner und Förster). Die Diagnose wird bestätigt durch das Züchten (Kultivieren) und die Identifizierung von Sporothrix in infizierten Gewebeproben.