Einführung in Bakteriämie, Sepsis und septischen Schock

Bakteriämie: Es sind Bakterien im Blut vorhanden. Bakteriämie kann durch eine schwere Infektion ausgelöst werden, aber auch ganz harmlose Ursachen haben wie heftiges Zähneputzen. In den meisten Fällen ist nur eine geringe Anzahl an Bakterien vorhanden, die der Körper selbst entfernt. In diesen Fällen treten bei den meisten Betroffenen keinerlei Symptome auf. Manchmal führen Bakterien jedoch zu Infektionen oder Sepsis oder beidem.