Transplantation anderer Gewebe

Die Transplantation von Haut zählt zu den Transplantationen. Personen mit einem großflächigen Hautverlust wie nach starken Verbrennungen können mit einem Hauttransplantat behandelt werden. Die Hauttransplantation gelingt am besten, wenn ein gesundes Stück Haut von einer Stelle des Körpers entfernt und auf eine andere Stelle verpflanzt wird. Ist eine solche Verpflanzung nicht möglich, kann die Haut von einem verstorbenen Spender oder sogar von Tieren (wie Schweinen) oder aber auch künstliche Haut als vorübergehender Hautersatz dienen. Diese Fremdhauttransplantate überleben nur kurze Zeit, bieten aber einen vorübergehenden Schutz, bis die Haut an den betroffenen Stellen nachgewachsen ist.

Die Hautmenge, die für eine Verpflanzung zur Verfügung steht, lässt sich vergrößern, indem man kleine Stücke der Haut des Patienten in Gewebekultur wachsen lässt oder in der transplantierten Haut winzige Einschnitte vornimmt, sodass sie gedehnt werden kann und dadurch einen größeren Bereich abdeckt.