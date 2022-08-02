Unter einer Nierentransplantation versteht man die Entnahme einer gesunden Niere eines lebenden oder vor Kurzem verstorbenen Spenders und die Einpflanzung dieser in den Körper eines Patienten mit einem Nierenversagen im Endstadium (einer sogenannten terminalen Niereninsuffizienz).

(Siehe auch Übersicht über die Transplantation.)

Die Nierentransplantation ist unabhängig vom Alter für Personen, deren gestörte Nierenfunktion nicht wiederhergestellt werden kann (irreversible Niereninsuffizienz), eine lebensrettende Alternative zur Dialyse. Die Nierentransplantation ist die häufigste Organtransplantation.

Eine Nierentransplantation ist angezeigt bei Personen mit:

Fortgeschrittenem irreversiblem Nierenversagen

Personen der Altersgruppen von 70 und manchmal 80 Jahren kommen für Transplantation infrage, wenn Folgendes auf sie zutrifft:

Sie sind in sonstiger Hinsicht gesund, können ein selbstständiges Leben führen und haben eine gute soziale Unterstützung.

Sie haben erwartungsgemäß eine ziemliche lange Lebensdauer.

Eine Transplantation kann ihre Lebensfähigkeit verbessern und ihre Lebensqualität entscheidend erhöhen, da sie dadurch von der Dialyse befreit werden.

Personen mit Diabetes Typ 1 können für eine gleichzeitige Bauchspeicheldrüsen- und Nierentransplantation oder Bauchspeicheldrüsentransplantation nach vorausgegangener Nierentransplantation in Frage kommen.

Sowohl Spender als auch Empfänger unterziehen sich einer Voruntersuchung (Screening) vor der eigentlichen Transplantation. Diese Voruntersuchung wird durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Organ gesund genug für die Transplantation ist und dass der Empfänger keine Erkrankungen hat, die einer Transplantation im Weg stehen würden.

Eine Nierentransplantation wird bei Personen mit bestimmten Erkrankungen, wie etwa schwerwiegenden Herzstörungen oder Krebserkrankungen, nicht durchgeführt (ist kontraindiziert). Einige Krankheiten, die früher bedeuteten, dass eine Nierentransplantation nicht durchgeführt werden konnte (absolute Kontraindikationen), gelten heute als relative Kontraindikationen (d.h. eine Transplantation kann mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen möglich sein), da es Medikamente gibt, die sie kontrollieren. Besondere Vorsichtsmaßnahmen gelten beispielsweise für Personen mit einem schlecht eingestellten Diabetes (der zu einem Nierenversagen führen kann) oder einer Virusinfektion (wie z. B. fortgeschrittener Hepatitis C), die durch die Anwendung von Medikamenten, die zur Verhinderung einer Abstoßung nach der Transplantation notwendig sind, gegebenenfalls verschlimmert werden. Diese Medikamente unterdrücken das Immunsystem, was dazu führt, dass dieses den Körper nicht mehr effektiv gegen Infektionen verteidigen kann.

Etwa 95 Prozent der Empfänger einer Niere überleben ein Jahr nach der Transplantation. Der Prozentsatz der funktionstüchtigen transplantierten Nieren beträgt:

Für Nieren von einem Lebendspender: Etwa 95 Prozent

Für Nieren von einem Totspender: Etwa 90 Prozent

Jedes weitere Jahr stellen ca. 3 bis 5 Prozent der von einem Lebendspender stammenden Nieren und ca. 5 bis 8 Prozent der von einem Totspender stammenden Nieren ihre Funktion ein. Gelegentlich können transplantierte Nieren für mehr als 30 Jahre funktionstüchtig bleiben.

Patienten mit erfolgreichen Nierentransplantationen können in der Regel ein normales, aktives Leben führen.

Spender Mehr als die Hälfte aller transplantierten Nieren stammen von zuvor gesunden Totspendern. Etwa ein Drittel dieser Nieren ist geschädigt, wird aber aufgrund der großen Nachfrage dennoch verwendet. Die restlichen transplantierten Nieren stammen von Lebendspendern. Eine Spende von einem Lebendspender ist möglich, da man mit einer gesunden Niere leben kann.

Verfahren bei einer Nierentransplantation Die Nieren werden dem Spender entnommen, indem dünne Instrumente und eine kleine Videokamera durch kleine Schnitte eingeführt werden (laparoskopischer Eingriff). Gelegentlich ist ein größerer Schnitt (offener Eingriff) erforderlich. Nach der Entnahme werden die Nieren gekühlt und auf dem schnellsten Weg dorthin transportiert, wo ein Empfänger mit passendem Blut- und Gewebetyp und ohne Antikörper gegen das Spendergewebe wartet. Eine Nierentransplantation ist eine große Operation. Der Nierenempfänger erhält in der Regel in den Monaten oder Jahren vor dem Transplantationsverfahren eine Dialyse. Die Spenderniere wird durch einen Schnitt in der Leiste unten im Becken eingeführt und mit den Blutgefäßen und der Harnblase des Empfängers verbunden. Für gewöhnlich werden die funktionsuntauglichen Nieren vor Ort belassen. Gelegentlich werden sie entfernt, da es zu einer Infektion kommt und diese nicht abklingt. Nierentransplantation Einzelheiten ausblenden Die Spenderniere wird durch einen Schnitt in der Leiste unten im Becken eingeführt und mit den Blutgefäßen und der Harnblase des Empfängers verbunden. Für gewöhnlich werden die funktionsuntauglichen Nieren vor Ort belassen. Medikamente zur Hemmung des Immunsystems (Immunsuppressiva), einschließlich Kortikosteroide, werden einen Tag nach der Transplantation eingeleitet. Diese Präparate können dabei helfen, das Risiko einer Abstoßung der transplantierten Niere zu senken.