Unter einer Lebertransplantation versteht man die Entnahme einer gesunden Leber oder manchmal eines Teils der Leber einer lebenden Person während einer Operation und die Einpflanzung dieser bzw. eines Teils dieser in den Körper der Person, deren Leber nicht mehr funktioniert.

Die Lebertransplantation ist die zweithäufigste Organtransplantation. Sie ist für Patienten, deren Leber nicht mehr funktioniert, die einzige Option.

Eine komplette Leber kann nur einem Totspender entnommen werden. Ein Lebendspender kann nur einen Teil seiner Leber zur Verfügung stellen. Eine Spenderleber kann bis zu 18 Stunden gelagert werden.

Zahlreiche Menschen sterben, während sie auf eine passende Leber warten, jedoch beträgt der Prozentsatz von überlebenden Leberempfängern:

Nach 1 Jahr: 90 bis 95 Prozent

Nach 3 Jahren: 80 bis 85 Prozent

Nach 5 Jahren: rund 75 Prozent

Die meisten Empfänger sind Personen, deren Leber durch Zirrhose (hier wird das Lebergewebe durch Narbengewebe ersetzt), häufig aufgrund einer Infektion mit dem Hepatitis‑C‑Virus, zerstört wurde. Andere Gründe für eine Lebertransplantation sind unter anderem primäre sklerosierende Cholangitis (Vernarbung der Gallengänge, was zu einer Zirrhose führt), eine Autoimmunerkrankung der Leber und bei Kindern eine teilweise oder vollständige Zerstörung der Gallengänge (biliäre Atresie) sowie Stoffwechselerkrankungen.

Menschen, deren Leber aufgrund einer alkoholbedingten Erkrankung zerstört wurde, können ein Transplantat erhalten, wenn sie abstinent sind bzw. werden. Eine Lebertransplantation wird ebenso bei Menschen durchgeführt, die an einem noch nicht weit fortgeschrittenen Leberkrebs leiden.

Auch wenn Hepatitis C und Autoimmunerkrankungen dazu neigen, auch in der transplantierten Leber wieder aufzutreten, so ist die Überlebensrate dennoch gut.

Sowohl Spender als auch Empfänger unterziehen sich einer Voruntersuchung (Screening) vor der eigentlichen Transplantation. Diese Voruntersuchung wird durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Organ gesund genug für die Transplantation ist und dass der Empfänger keine Erkrankungen hat, die einer Transplantation im Weg stehen würden.

Spender Beinahe alle gespendeten Lebern kommen von hirntoten Personen, deren Herz immer noch schlägt. Die Blutgruppe und Herzgröße des Spenders und Empfängers müssen übereinstimmen. Der Gewebetyp muss nicht immer genau übereinstimmen. Manche Transplantate stammen von Lebendspendern, die einen Teil ihrer Leber spenden. Das ist möglich, da selbst nur ein Teil einer gesunden Leber ausreicht. Wenige Transplantate stammen von hirntoten Personen, deren Herz hat aufgehört, zu schlagen. Die Leber von diesen Spendern ist häufig aber beschädigt, da sie nicht ausreichend mit Blut versorgt wurde.

Verfahren bei einer Lebertransplantation Die geschädigte Leber wird durch einen Bauchschnitt entfernt. Die neue Leber wird mit den Blutgefäßen und Gallengängen des Empfängers verbunden. Meist sind Bluttransfusionen erforderlich. Die Operation dauert gewöhnlich mehr als viereinhalb Stunden; der Patient muss sieben bis zwölf Tage im Krankenhaus bleiben. Medikamente zur Hemmung des Immunsystems (Immunsuppressiva), einschließlich Kortikosteroide, werden einen Tag nach der Transplantation eingeleitet. Diese Präparate können dabei helfen, das Risiko einer Abstoßung der transplantierten Leber zu senken. Verglichen mit anderen Organtransplantationen erfordert die Lebertransplantation die niedrigste Dosis von Immunsuppressiva.