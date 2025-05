Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University

Saisonale Allergien entstehen durch Kontakt mit Luftschwebstoffen (z. B. Pollen), die nur zu bestimmten Jahreszeiten auftreten.

Saisonale Allergien verursachen eine juckende Haut, laufende Nase, Niesen und manchmal juckende oder tränende, blutunterlaufene Augen.

Ärzte können diese Allergien für gewöhnlich diagnostizieren, wenn sich während einer bestimmten Jahreszeit typische Symptome (wie laufende und juckende Nase und juckende Augen) einstellen.

Kortikosteroidhaltige Nasensprays, Antihistaminika und abschwellende Mittel (Dekongestiva) helfen bei der Linderung der Symptome.

(Siehe auch Übersicht über allergische Reaktionen.)

Saisonale Allergien (allgemein als „Heuschnupfen“ bezeichnet) kommen häufig vor. Sie treten nur während bestimmter Jahreszeiten auf – insbesondere im Frühling, Sommer oder Herbst –, je nachdem, wogegen eine Person allergisch ist. Die Symptome betreffen in erster Linie die Nasenschleimhaut, woraus sich ein allergischer Schnupfen ergibt, oder die Membran, die die Augenlider und das Weiße des Auges (Bindehaut oder Konjunktiva) bedeckt, woraus eine allergische Bindehautentzündung (Konjunktivitis) entsteht.

Die Bezeichnung Heuschnupfen ist irreführend, da die Symptome nicht ausschließlich im Sommer zur Zeit der traditionellen Heuerntezeit auftreten und auch nie Fieber umfassen. Heuschnupfen ist in der Regel eine Reaktion auf Pollen und Gräser. Die den Heuschnupfen verursachenden Pollen sind je nach Jahreszeit verschieden:

Frühjahr: Oftmals Bäume (z. B. Eiche, Ulme, Erle, Birke, Buche, Pappel, Esche und Olive)

Sommer: Gräser (z. B. Bermudagras, Wiesen-Lieschgras, Ruchgras, Knäuelgras und Aleppohirse) und Unkräuter (z. B. Kugeldistel und Spitzwegerich)

Herbst: Beifuß

Darüber hinaus weisen verschiedene Regionen sehr unterschiedliche Pollensaisons auf. So ist beispielsweise im Westen der USA die Kapzypresse (ein Wacholder) von Dezember bis März eine der Hauptquellen für Baumpollen. Im trockenen Südwesten dauert die Bestäubung von Gräsern wesentlich länger an, sodass im Herbst Pollen von Unkräutern wie Beifuß und Kugeldistel Heuschnupfen verursachen können. Betroffene können auf eine oder mehrere Pollenarten reagieren; die Pollenallergie-Saison von Betroffenen kann vom Beginn des Frühjahrs bis in den Spätherbst andauern. Eine saisonale Allergie kann auch von Schimmelpilzsporen hervorgerufen werden, die für eine lange Zeit von Frühjahr bis Herbst als Schwebstoffe in der Luft enthalten sein können.

Kommen luftgetragene Substanzen wie Pollen direkt mit den Augen in Kontakt, kann dies zu einer allergischen Bindehautentzündung führen.

Symptome saisonaler Allergien Bei saisonalen Allergien können die Nase, der Gaumen, der Rachen und die Augen jucken. Der Juckreiz kann allmählich oder plötzlich einsetzen. Die Nase läuft, produziert einen klaren und wässerigen Ausfluss und verstopft möglicherweise. Bei Kindern kann eine verstopfte Nase zu einer Ohrinfektion führen. Die Nasenschleimhaut kann bläulich-rot anschwellen. Die Nasennebenhöhlen können ebenso verstopfen, was zu Kopfschmerzen und gelegentlich zu einer Nebenhöhlenentzündung (Sinusitis) führt. Die Betroffenen müssen häufig niesen. Die Augen können, manchmal auch übermäßig, tränen und jucken. Der weiße Teil des Auges und die Augenlider können sich röten und anschwellen. Das Tragen von Kontaktlinsen kann die Augen noch stärker reizen. Weitere mögliche Symptome sind Husten und Keuchatmung (vor allem bei Asthmatikern) sowie mitunter Reizbarkeit und Schlafstörungen. Die Schwere der Symptome ist je nach Jahreszeit unterschiedlich. Allergischer Schnupfen Bild Viele Personen mit allergischem Schnupfen haben auch Asthma (was zu einer Keuchatmung führt), das möglicherweise von denselben Allergenen verursacht wird, die auch beim allergischen Schnupfen und bei der Bindehautentzündung beteiligt sind.

Diagnose saisonaler Allergien Untersuchung durch den Arzt

Manchmal ein Hauttest oder ein allergenspezifischer Immunglobulin-Test Die Diagnose einer saisonalen Allergie basiert auf den Symptomen und den Umständen, unter denen sie auftreten, d. h. ob sie nur zu einer bestimmten Jahreszeit auftreten. Diese Information kann dem Arzt bei der Identifizierung des Allergens helfen. Typischerweise sind keine Tests erforderlich. Gelegentlich aber wird der Ausfluss aus der Nase auf das Vorhandensein von Eosinophilen (eine weiße Blutkörperchenart, die bei einer allergischen Reaktion in großen Mengen gebildet werden) hin untersucht.

Allergietest Prick-Tests helfen, die Diagnose zu bestätigen und das Allergen zu ermitteln. Bei diesem Test wird der Testperson ein Tropfen von jedem Extrakt auf die Haut aufgetragen, die im Anschluss daran mit einer Nadel an der Stelle leicht angeritzt wird, an der die Lösung aufgetragen wurde. Der Arzt beobachtet dann, ob es zu einer Schubreaktion und Quaddeln (einer blassen, leicht erhabenen Schwellung, die von einem roten Bereich umgeben ist) kommt. Ein allergenspezifischer Immunglobulin(IgE)-Test wird durchgeführt, wenn das Ergebnis des Prick-Tests unklar ist. Für diesen Test wird eine Blutprobe entnommen und untersucht.