Physikalische Allergie

Es ist nicht geklärt, was eine allergische Reaktion des Körpers verursacht. Einer Theorie zufolge verändert der physikalische Reiz ein Protein in der Haut. Das Immunsystem verwechselt dann dieses Protein mit einer fremden Substanz und greift es an. Ein Beispiel hierfür ist die Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht (Photosensitivität). Das UV-Licht im Sonnenlicht verändert Proteine in der Haut, die der Körper als fremd identifiziert und angreift. Medikamente wie Antibiotika, manche Kosmetika (Hautcremes, -lotionen, -öle etc.) oder andere Substanzen verursachen manchmal Photosensitivität.