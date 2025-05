Ganzjährige Allergien

Einigen Personen kann, wenn andere Behandlungen unwirksam sind, mit einer Immuntherapie mit einem Allergen geholfen werden.

Eine Desensibilisierung ist ein Verfahren, mit dem versucht wird, dem Immunsystem des Allergikers beizubringen, nicht auf das Allergen zu reagieren. Dem Allergiker werden zunehmend höhere Dosen des Allergens verabreicht. Die erste Dosis ist so gering, dass selbst Allergiker nicht darauf reagieren. Durch die geringen Dosen gewöhnt sich jedoch das Immunsystem an das Allergen. Dann wird die Dosis nach und nach gesteigert. Jede Dosissteigerung ist so gering, dass das Immunsystem immer noch nicht darauf reagiert. Die Dosis wird so lange erhöht, bis die Person nicht mehr auf die Menge des Allergens reagiert, die zuvor Symptome verursacht hat.

In folgenden Situationen ist eine Immuntherapie erforderlich:

Bei schweren Symptomen

Wenn das Allergen nicht vermieden werden kann

Wenn die Medikamente, die normalerweise für die Behandlung des allergischen Schnupfens oder der allergischen Bindehautentzündung verwendet werden, die Symptome nicht kontrollieren können

Immuntherapie zur Behandlung einer ganzjährigen Allergie umfasst eine schrittweise Steigerung der Allergendosis, die unter die Zunge (sublingual) platziert oder in die Haut gespritzt wird. Da die Desensibilisierung gelegentlich gefährliche allergische Reaktionen verursachen, müssen die Betroffenen im Anschluss noch für mindestens 30 Minuten unter ärztliche Aufsicht bleiben. Betroffene, die nach der ersten sublingualen Dosis einer Immuntherapie keine Reaktion zeigen, können sich die Folgedosen zu Hause verabreichen.

Eine Immuntherapie mit einem Allergen sollte bei Heuschnupfen nach dem Ende der Pollensaison beginnen, um für die nächste Saison gerüstet zu sein. Eine Immuntherapie, die während der Pollensaison begonnen wird, hat mehr Nebenwirkungen, da die Pollen-Allergene das Immunsystem bereits stimuliert haben. Die Immuntherapie ist am wirksamsten, wenn sie das ganze Jahr über fortgeführt wird.