Bei einem Angioödem kann es sein, dass die Schwellung auf beiden Körperhälften nicht gleichmäßig ist. Außerdem kann es leicht schmerzhaft sein. Es kann den Hand- oder Fußrücken, die Augenlider, die Zunge, das Gesicht, die Lippen oder die Genitalien betreffen. Manchmal schwellen die Schleimhäute im Mund, Hals und in den Atemwegen an, was das Schlucken oder Atmen schwierig machen kann.

Gelegentlich ist auch der Verdauungstrakt betroffen, was zu Übelkeit, Erbrechen, Krämpfen, Magenschmerzen oder Durchfall führen kann.

Viele Personen leiden auch an Quaddeln. Quaddeln beginnen gewöhnlich mit Juckreiz. Typischerweise kommt es dann zu Quaddeln in Schüben, die kommen und gehen. Ein solcher Fleck kann für mehrere Stunden da sein und dann verschwinden, um später an einer anderen Stelle am Körper zu erscheinen. Wenn die Quaddeln abgeklungen sind, sieht die Haut meist wieder normal aus.

Bei Betroffenen kann es zu einer anaphylaktischen Reaktion (einer plötzlichen, umfassenden, manchmal lebensbedrohlichen allergischen Reaktion) kommen. Der Blutdruck kann gefährlich niedrig werden (Schockzustand).