Wasser im Körper

Im Körper wirken mehrere Mechanismen zusammen, um den Wasserhaushalt zu regulieren. Hierzu gehören:

Durst

Wechselwirkung von Hypophyse und Nieren

Osmose

Durst ist einer der wichtigsten Mechanismen zur Aufrechterhaltung des Wasserhaushalts. Wenn der Körper Wasser braucht, werden Nervenzentren tief im Gehirn angeregt und lösen Durstempfinden aus. Dieses Gefühl wird in dem Maße stärker, in dem das Wasserbedürfnis des Körpers ansteigt, dadurch wird man angeregt, die benötigten Flüssigkeiten zu trinken. Wenn zu viel Flüssigkeit im Körper ist, wird das Durstgefühl unterdrückt.

Der andere Mechanismus ist eine Wechselwirkung zwischen Hypophyse und den Nieren. Bei Wassermangel im Körper setzt die Hypophyse Vasopressin (auch als antidiuretisches Hormon bezeichnet) ins Blut frei. Vasopressin regt die Nieren an, Wasser zurückzuhalten und weniger Urin auszuscheiden. Bei Wasserüberschuss im Körper setzt die Hypophyse nur wenig Vasopressin frei und ermöglicht den Nieren so, überschüssiges Wasser mit dem Urin auszuscheiden.

Bei der Osmose fließt Wasser passiv von einem Bereich oder Kompartiment des Körpers in einen anderen. Durch dieses passive Fließen gelangen die größeren Flüssigkeitsmengen in die Zellen und in den Bereich um die Zellen herum, die als Reservoir dienen, um das wichtigere, jedoch kleinere Flüssigkeitsvolumen in den Blutgefäßen vor Dehydratation zu schützen.