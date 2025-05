Übersicht über neuroendokrine Tumoren des Magen-Darm-Trakts und der Bauchspeicheldrüse

Markey Cancer Center, University of Kentucky

Neuroendokrine Tumoren beginnen in neuroendokrinen Zellen, das sind Zellen, die Eigenschaften aufweisen, die sowohl Nervenzellen als auch hormonproduzierenden Zellen ähneln. Neuroendokrine Tumoren sind selten und können überall dort entstehen, wo hormonproduzierende Zellen vorhanden sind. Die meisten neuroendokrinen Tumoren entwickeln sich im Verdauungstrakt oder in der Bauchspeicheldrüse. Einige entwickeln sich in der Lunge oder im Fortpflanzungs- oder Harnsystem.

Der Verdauungstrakt besteht aus Mund, Rachen, Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm (einschließlich Blinddarm), Mastdarm und After. Die Funktion des Verdauungstrakts besteht darin, Nahrung aufzunehmen, aufzuspalten, die Nährstoffe daraus zu entziehen und diese im Körper aufzunehmen und die Abfallprodukte zu entsorgen. Magensäure und verschiedene Verdauungssekrete aus der Leber und der Bauchspeicheldrüse unterstützen diesen Prozess.

Gastrointestinale neuroendokrine Tumoren entstehen meist im Dünndarm, Dickdarm und im Blinddarm. Sie wachsen in der Regel langsam, können Hormone freisetzen, die die Darmfunktion beeinträchtigen, und entweder gutartig (benigne) oder bösartig (maligne) sein.

Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ist ein Organ, das im oberen Abschnitt des Bauches liegt. Die Bauchspeicheldrüse produziert Verdauungssäfte (einschließlich Enzyme), die in den Verdauungstrakt abgesondert werden. Die Bauchspeicheldrüse enthält verschiedene Zelltypen. Diese sogenannten Inselzellen produzieren verschiedene Hormone, einschließlich Insulin, das die Kontrolle des Blutzuckerspiegels unterstützt.

Neuroendokrine Tumoren der Bauchspeicheldrüse sind Tumoren, die aus den Inselzellen entstehen. Diese Tumoren können Hormone freisetzen, müssen aber nicht, und können bösartig (maligne) sein oder nicht.

Es gibt 2 Arten von neuroendokrinen Tumoren des Magen-Darm-Trakts und der Bauchspeicheldrüse:

Funktionelle

Nichtfunktionelle

Nichtfunktionelle Tumoren sondern keine Hormone ab und sind nicht kanzerös. Diese Tumoren können Symptome durch Blockierung der Gallenwege oder des Dünndarms, durch Blutungen in den Magen-Darm-Trakt oder durch eine Tumormasse im Bauch verursachen.

Funktionelle Tumoren setzen große Mengen eines bestimmten Hormons frei und verursachen dadurch verschiedene Symptome oder andere physikalische Veränderungen. Einige funktionelle Tumoren sind kanzerös. Zu den Hormonen, die abgesondert werden können, und ihrem jeweiligen Tumortyp zählen:

Insulin (Insulinom)

Gastrin (Gastrinom)

Glukagon (Glukagonom)

Vasoaktives intestinales Peptid (VIPom)

Eine übermäßige Ausscheidung dieser Hormone kann zudem bei multipler endokriner Neoplasie auftreten.