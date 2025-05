Die Symptome eines Hypoparathyreoidismus sind auf eine Hypokalzämie zurückzuführen. Dazu zählen Kribbeln in den Händen oder um den Mund herum sowie Muskelkrämpfe. In schweren Fällen kommt es zu einer Tetanie. Unter einer Tetanie versteht man schmerzhafte Muskelkrämpfe, die in Abständen auftreten.