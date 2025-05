Zwar kann die unerwartete Produktion von Milch in der Brust das einzige Symptom eines Prolaktinoms sein. Bei vielen Frauen setzt aber auch die Menstruation aus (Amenorrhö) oder tritt seltener ein. Frauen mit Prolaktinomen haben oft niedrige Östrogenspiegel, wodurch es zu einer trockenen Scheide kommt, was beim Geschlechtsverkehr Beschwerden bereiten kann. Einige Frauen leiden ebenfalls an einer verminderten Libido und Hirsutismus (übermäßiges Haarwachstum an Gesicht und Körper). Einige Frauen (und in seltenen Fällen Männer) sind unfruchtbar.

Etwa zwei Drittel der Männer mit Prolaktinomen verlieren das Interesse an Sex (verminderte Libido) und haben Erektionsstörungen. Sie haben oft einen niedrigen Testosteronspiegel.

Ein niedriger Östrogenspiegel bei Frauen und ein niedriger Testosteronspiegel bei Männern erhöhen das Risiko für Osteoporose.

Ein großes Prolaktinom kann auf die Gehirnnerven, die direkt oberhalb der Hypophyse verlaufen, drücken, was zu Kopfschmerzen oder Blindheit in bestimmten Gesichtsfeldern führen kann.