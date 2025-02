Bluttests zum Messen des Hormonspiegels

Bildgebende Verfahren

Da die Hypophyse andere Drüsen anregt, verringern sich bei Mangel an Hormonen der Hypophyse häufig die Mengen der Hormone, die von anderen Drüsen produziert werden. Deshalb zieht ein Arzt die Möglichkeit einer Fehlfunktion der Hypophyse in Betracht, wenn er einen Mangel bei einer anderen Drüse wie z. B. der Schilddrüse oder der Nebenniere untersucht. Wenn die Symptome auf eine Unterfunktion verschiedener Drüsen hindeuten, kann ein Hypopituitarismus oder eine polyglanduläre Endokrinopathie (eine Störung mehrere Hormone in der Hypophyse) vermutet werden.

Eine Untersuchung beginnt gewöhnlich mit der Messung der Spiegel der von der Hypophyse gebildeten Hormone (in der Regel schilddrüsenstimulierendes Hormon, Prolaktin, luteinisierendes Hormon und follikelstimulierendes Hormon), und einer gleichzeitigen Messung der Spiegel der vom Zielorgan produzierten Hormone (in der Regel Schilddrüsenhormon, Testosteron bei Männern und Östrogen bei Frauen).

Beispielsweise werden bei einer Schilddrüsenunterfunktion, die auf ein Versagen der Hypophyse zurückzuführen ist, sowohl niedrige Spiegel von Schilddrüsenhormon als auch niedrige oder unangemessen normale Spiegel des Thyreoidea-stimulierenden Hormons, das die Hypophyse bildet, festgestellt. Ist die Schilddrüsenunterfunktion jedoch die Folge eines Versagens der Schilddrüse selbst, zeigen sich ein niedriger Spiegel des Schilddrüsenhormons, aber ein hoher Spiegel des Thyreoidea-stimulierenden Hormons.

Die Bildung des Wachstumshormons durch die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) ist schwer zu beurteilen, da kein Blutbild diese Werte genau widerspiegelt. Der Körper stellt in der Regel das Wachstumshormon in mehreren Schüben über Nacht her, und das Hormon wird schnell verarbeitet. Die Blutspiegel in einem bestimmten Augenblick sagen also nicht aus, ob die Produktion im Tagesverlauf normal ist. Stattdessen wird der Spiegel des insulinähnlichen Wachstumsfaktors I (IGF I) im Blut gemessen. Die Bildung von IGF-1 wird vom Wachstumshormon gesteuert, und der Spiegel des IGF-1 verändert sich tendenziell langsam im Verhältnis zur Gesamtmenge des von der Hypophyse gebildeten Wachstumshormons. Bei Kleinkindern und Kindern kann man stattdessen den Spiegel einer ähnlichen Substanz messen, des IGF-bindenden Proteins Typ 3. Die Messung des IGF-1-Spiegels reicht nicht aus, um die Diagnose eines Wachstumshormonmangels bei Erwachsenen zu stellen, da Menschen mit normalem Spiegel ebenfalls einen Wachstumshormonmangel aufweisen können. In vielen Fällen wird ein Stimulationstest durchgeführt, um die Bildung des Wachstumshormons in der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) anzuregen.

Da die Konzentrationen des luteinisierenden und des follikelstimulierenden Hormons mit dem Menstruationszyklus schwanken, ist ihre Messung bei Frauen eventuell schwierig zu interpretieren. Bei Frauen nach den Wechseljahren, die kein Östrogen einnehmen, ist der Spiegel des luteinisierenden und des follikelstimulierenden Hormons normalerweise jedoch hoch. Wenn festgestellt wird, dass dieser Spiegel zu niedrig ist, kann dies ein Hinweis auf eine Schädigung der Hypophyse oder den Mangel anderer Hormone sein.

Die Produktion von ACTH wird gewöhnlich über die Reaktion von seinem Zielhormon (Kortisol) auf Reize wie z. B. die Injektion von synthetischem ACTH (ACTH-Stimulations-Test) oder einen gesenkten Blutzuckerspiegel nach einer Insulininjektion (Insulintoleranztest) bestimmt. Wenn sich der Kortisolspiegel nicht verändert und der ACTH-Spiegel im Blut normal oder niedrig bleibt, ist eine ACTH-Mangelproduktion erwiesen.

Wenn ein Hypopituitarismus durch Blutuntersuchungen nachgewiesen wurde, wird die Hypophyse in der Regel mittels Computertomografie (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRT) auf Veränderungen in ihrer Struktur hin untersucht. In den CT- und MRT-Bildern lassen sich einzelne (lokalisierte) Bereiche ungewöhnlichen Gewebewachstums ebenso erkennen wie eine generelle Vergrößerung oder Schrumpfung der Hypophyse. Die Blutgefäße, die die Hypophyse versorgen, können mittels zerebraler Angiografie untersucht werden.