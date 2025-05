Überblick über die Funktion von Kalzium im Körper

Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham

Kalzium ist einer der Elektrolyten im Körper. Das sind Mineralstoffe, die bei Auflösung in Körperflüssigkeiten wie Blut eine elektrische Ladung tragen. Das meiste Kalzium im Körper ist jedoch nicht geladen. (Siehe auch Elektrolyten im Überblick.)

Ca. 99 Prozent des körpereigenen Kalziums ist in den Knochen gespeichert. Die Zellen (speziell Muskelzellen) und Blut enthalten jedoch ebenfalls Kalzium. Kalzium ist für Folgendes unerlässlich:

Die Bildung von Knochen und Zähnen

Muskelkontraktionen

Die normale Funktion vieler Enzyme

Die Blutgerinnung

Einen normalen Herzrhythmus

Der Körper kontrolliert präzise die Menge an Kalzium in Zellen und Blut. Der Körper verschiebt Kalzium nach Bedarf aus den Knochen in das Blut, um einen konstanten Kalziumspiegel im Blut aufrechtzuerhalten. Wenn Personen nicht genügend Kalzium zu sich nehmen, wird zu viel Kalzium aus den Knochen entnommen, wodurch diese geschwächt werden. Osteoporose, eine Abnahme der Knochendichte, die zu Knochenbrüchen führen kann, kann die Folge sein. Um einen normalen Kalziumspiegel im Blut aufrechtzuerhalten, ohne die Knochen zu schwächen, müssen täglich mindestens 1.000 bis 1.300 Milligramm Kalzium aufgenommen werden. Auch Vitamin D wird benötigt, um das Kalzium zu resorbieren. Erwachsene sollten täglich 600 Einheiten Vitamin D (oder 800 Einheiten bei älteren Erwachsenen) einnehmen.

Der Kalziumgehalt im Blut wird vornehmlich von zwei Hormonen geregelt:

Parathormon

Kalzitonin

Das Parathormon wird von den vier Nebenschilddrüsen gebildet, die sich im Bereich der Schilddrüse im Hals befinden. Wenn der Kalziumspiegel im Blut sinkt, bilden die Nebenschilddrüsen mehr Parathormon. Wenn der Kalziumspiegel im Blut steigt, bilden die Nebenschilddrüsen weniger Hormone. Parathormon hat folgende Aufgaben:

Die Stimulation der Knochen zur Freisetzung von Kalzium ins Blut

Es regt die Nieren dazu an, weniger Kalzium mit dem Urin auszuscheiden

Es regt den Verdauungstrakt an, mehr Kalzium aufzunehmen

Es veranlasst die Nieren, Vitamin D zu aktivieren, wodurch der Verdauungstrakt mehr Kalzium aufnehmen kann

Kalzitonin wird von den Zellen der Schilddrüse gebildet. Es senkt den Kalziumspiegel im Blut, indem es den Knochenabbau verlangsamt, wenn auch nur leicht.

Zu wenig Kalzium im Blut wird Hypokalzämie genannt. Zu viel Kalzium im Blut wird Hyperkalzämie genannt.