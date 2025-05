Medikamentöse Behandlung von Diabetes mellitus

Menschen mit Typ-1-Diabetes benötigen fast immer eine Therapie mit Insulin und werden ohne diese Behandlung sehr krank. Viele Menschen mit Typ-2-Diabetes benötigen ebenfalls Insulin. In der Regel wird Insulin unter die Haut gespritzt. Für bestimmte Menschen gibt es auch Insulin zum Inhalieren. Das wird aber nicht häufig eingesetzt. Insulin kann nicht oral eingenommen werden, da Insulin im Magen zerstört wird. Neuere Formen von Insulin, die oral eingenommen werden können, werden untersucht.

Insulin wird in das Unterhautfettgewebe gespritzt, in der Regel in den Arm, den Oberschenkel oder den Bauch. Kleine Spritzen mit sehr dünnen Nadeln machen die Injektionen nahezu schmerzlos.

Insulin-Spritze und Insulin-Pen Bild

Ein Insulin-Pen, der eine mit Insulin gefüllte Patrone enthält, ist für viele Menschen für das Tragen und Anwenden von Insulin angenehm, insbesondere für Menschen, die täglich mehrere Injektionen außerhalb von zuhause nehmen.

Ein anderes Produkt ist eine Insulinpumpe, die Insulin kontinuierlich aus einem Tank durch eine kleine in der Haut belassene Kanüle (ein hohles Kunststoffröhrchen) pumpt. Die Rate der Insulin-Verabreichung kann an die Tageszeit, ob die Person körperlich aktiv ist oder an andere Maßgaben angepasst werden. Menschen können nach Bedarf für Mahlzeiten oder, um hohe Blutzuckerspiegel auszugleichen, zusätzliche Dosen von Insulin freisetzen. Die Pumpe imitiert, wie der Körper normalerweise Insulin produziert. Eine Therapie mit einer Pumpe kommt für einige Patienten infrage, die mehr als drei Injektionen täglich benötigen. Für manche Menschen bietet die Pumpe ein zusätzliches Maß an Kontrolle, während andere das Tragen der Pumpe als unangenehm empfinden oder an der Einstichstelle wund werden.

Es gibt auch Systeme mit hybrider Closed-Loop-Insulin-Abgabe. Mit diesen Systemen (die manchmal auch künstliche Bauchspeicheldrüse genannt werden) errechnet ein Algorithmus automatisch die eingangs benötigten Insulin-Dosen mithilfe einer Insulin-Pumpe auf Basis der Daten aus einem kontinuierlich messenden Monitor und verabreicht dann die Dosen automatisch. Das Gerät befreit Diabetiker aber nicht von der Notwendigkeit, ihren Blutzuckerspiegel zu messen und sich vor den Mahlzeiten Insulin zu verabreichen.

Formen von Insulin Insulin ist in vier Grundformen erhältlich, unterteilt nach Wirkbeginn und Wirkdauer: Schnellwirksame Insuline sind unter anderem die Insuline Lispro, Aspart und Glulisin. Sie wirken am schnellsten, erreichen ihre maximale Wirksamkeit in ca. 1 Stunde und wirken dann 3 bis 5 Stunden. Schnell wirksames Insulin wird zu Beginn einer Mahlzeit oder bis zu 15 Minuten davor gespritzt.

Kurz wirksames Insulin , wie etwa Normalinsulin, wirkt etwas langsamer aber dafür etwas länger als schnell wirksames Insulin. Normalinsulin erreicht seine maximale Aktivität nach 2 bis 4 Stunden und wirkt für 6 bis 8 Stunden. Es wird 30 Minuten vor einer Mahlzeit gespritzt.

Intermediär wirksames Insulin wie etwa das Insulin Isophan (manchmal als Neutral Protamin Hagedorn [NPH] oder NPH bezeichnet) oder das U-500-Insulin beginnt eine halbe bis zwei Stunden später zu wirken, erreicht seine maximale Aktivität nach 4 bis 12 Stunden und hält 13 bis 26 Stunden an, je nachdem, welches intermediär wirksame Insulin verwendet wird. Diese Art Insulin wird morgens gespritzt, um den Bedarf am ersten Teil des Tages zu decken, oder am Abend, um den Bedarf während der Nacht abzudecken.

Lang wirksames Insulin, wie Insulin glargin, Insulin detemir, U-300-Insulin glargin oder Insulin degludec, zeigt in den ersten Stunden kaum Wirkung, stellt danach aber, abhängig vom verwendeten Typ, die Versorgung für 20 bis 40 Stunden sicher. Menschen, die sich mehrmals täglich Insulin spritzen und die zu den Mahlzeiten zusätzliches Insulin benötigen, verwenden häufig sowohl schnell wirksames Insulin als auch kurz wirksames Insulin. Einige Kombinationen von Insulin sind bereits fertig gemischt erhältlich. Außerdem sind konzentrierte Insuline für Menschen erhältlich, die hohe Dosen Insulin benötigen. Inhalatives Insulin ist in einigen Situationen für Menschen vorgesehen, die nicht in der Lage oder bereit dazu sind, sich Insulin zu spritzen. Inhalatives Insulin ist als Inhalator (ähnlich wie ein Asthmaspray) verfügbar und das Insulin wird von den Menschen über die Lungen aufgenommen. Inhalatives Insulin wirkt ähnlich wie schnell wirksames Insulin und muss mehrmals am Tag inhaliert werden. Die Betroffenen müssen unter Umständen auch Injektionen mit lang wirksamem Insulin erhalten. So lange Patienten inhalatives Insulin verwenden, kontrollieren Ärzte ihre Lungenfunktion alle 6 bis 12 Monate. Insulinzubereitungen halten sich bei Raumtemperatur bis zu einem Monat und lassen sich überallhin transportieren und können zur Arbeit oder auf eine Reise mitgenommen werden. Insulin sollte dennoch nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden und bei einer Lagerung über einem Monat im Gefrierschrank aufbewahrt werden.

Auswahl des Typs und der Dosis von Insulin Die Auswahl des Insulins ist komplex. Folgende Faktoren werden berücksichtigt, wenn Ärzte entscheiden, welches Insulin das Beste ist und wie viel Insulin verwendet werden soll: Wie gut der Körper auf das Insulin anspricht, das er selbst bildet

Wie stark der Blutzuckerspiegel nach dem Essen ansteigt

Ob andere Antidiabetika anstelle von Insulin verwendet werden könnten

Wie groß ist die Bereitschaft und Fähigkeit der Personen, ihren Blutzuckerspiegel zu überwachen und ihre Insulindosis anzupassen?

Wie oft sind die Personen bereit, Insulin zu injizieren?

Wie variabel sind die täglichen Aktivitäten?

Wie wahrscheinlich es ist, dass die Person Symptome einer Hypoglykämie (Unterzuckerung) entwickelt Manchmal empfehlen Ärzte ihren Patienten, zwei Insuline – ein schnellwirksames und ein mittellang wirksames Insulin – in einer Morgendosis zu kombinieren. Eine zweite Injektion eines Insulins oder von beiden kann beim Mittagessen oder vor dem Schlafengehen gespritzt werden. Manche Personen nehmen jeden Tag die gleiche Menge Insulin. Andere Menschen, besonders Betroffene mit Typ-1-Diabetes, müssen ihre Insulindosis anpassen, besonders die Dosen, die um die Mahlzeiten herum eingenommen werden, je nachdem, was sie essen, wie körperlich aktiv sie sind oder wie ihre Blutzuckerspiegel ausfallen. Außerdem kann sich der Insulinbedarf ändern, wenn Personen Gewicht zunehmen oder verlieren oder emotionalen Stress oder Krankheiten, insbesondere Infektionen, erleiden. Um einen Dosisplan anpassen zu können, muss ein langwirksames Insulin morgens oder abends zusammen mit mehreren anderen Spritzen eines schnellwirksamen Insulin tagsüber während der Mahlzeiten gespritzt werden. Anpassungen werden vorgenommen, wenn sich der Insulinbedarf ändert. Messungen des Blutzuckerspiegels zu verschiedenen Zeitpunkten während des Tages helfen bei der Bestimmung der Anpassung. Bei diesem Dosisplan müssen sich die Betroffenen sehr gut mit Diabetes mellitus auskennen, und genau auf Details ihrer Behandlung achtgeben.

Hypoglykämie (Unterzuckerung) Die häufigste Komplikation bei der Behandlung von hohem Blutzuckerspiegel mit Insulin sind niedrige Blutzuckerspiegel (Hypoglykämie). Hypoglykämie tritt häufiger bei Betroffenen auf, die versuchen, ihren Blutzuckerspiegel streng zu kontrollieren. Symptome einer leichten oder mittelschweren Hypoglykämie sind unter anderem Kopfschmerzen, Schwitzen, Herzrasen, Schwindel, verschwommenes Sehen, Erregtheit und Verwirrung. Symptome einer schwereren Hypoglykämie sind unter anderem Krampfanfälle und Bewusstseinsverlust. Bei älteren Erwachsenen kann eine Hypoglykämie schlaganfallähnliche Symptome hervorrufen. Menschen, die häufig unter Hypoglykämie leiden, bemerken Anfälle einer Unterzuckerung vielleicht gar nicht, weil sie die Symptome gar nicht mehr wahrnehmen (Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörungen). Ärzte müssen die Betroffenen darin schulen, wies sie die Symptome einer Hypoglykämie erkennen und behandeln müssen. Für gewöhnlich kann der Betroffene etwas Süßes, wie ein Stück Schokolade, essen oder einen Fruchtsaft trinken, damit der Blutzuckerspiegel wieder rasch ansteigt. Die Betroffenen können auch Glukosetabletten für den Fall einer Unterzuckerung bei sich tragen. Weil unterzuckerte Menschen zu verwirrt sein können, um zu verstehen, dass sie an einer Hypoglykämie leiden, ist es wichtig, dass die Haushaltsmitglieder und andere Vertrauenspersonen der Betroffenen die Anzeichen einer Hypoglykämie ebenfalls erkennen können.

Insulin-Antikörper In sehr seltenen Fällen produziert der Körper gegen das injizierte Insulin Antikörper, weil das gespritzteInsulin nicht genau dem vom Körper hergestellten Insulin entspricht. Diese Antikörper können die Wirkung von Insulin beeinträchtigen und sehr hohe Dosen erfordern.

Allergische Reaktionen auf Insulin Insulininjektionen können die Haut und die darunter liegenden Gewebe beeinträchtigen. Allergische Reaktionen, die jedoch selten auftreten, verursachen für mehrere Stunden Schmerzen und Brennen, Rötung, Jucken und Schwellungen rund um die Einstichstelle. Sehr selten kann dann der Betroffene eine anaphylaktische Reaktion nach der Verabreichung einer Injektion von Insulin haben.