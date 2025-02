Hypoglykämie (Unterzuckerung)

New York Medical College

Bei einer Unterzuckerung enthält das Blut ungewöhnlich wenig Zucker (Glukose).

Unterzuckerung (Hypoglykämie) wird häufig durch die Medikamente ausgelöst, die den Diabetes kontrollieren sollen. Viel seltenere Ursachen einer Hypoglykämie sind andere Medikamente, eine schwere Erkrankung oder Organversagen, eine Reaktion auf Kohlenhydrate (bei anfälligen Menschen), ein Insulin-produzierender Tumor in der Bauchspeicheldrüse und einige Arten der bariatrischen Operation (Operation zur Gewichtsabnahme).

Ein Abfall der Blutglukose verursacht Symptome wie Hunger, Schwitzen, Zittern, Müdigkeit, Schwäche und fehlendes klares Denkvermögen, während eine schwere Unterzuckerung Symptome wie Verwirrtheit, Krampfanfälle und Koma verursacht.

Die Diagnose basiert auf dem Vorfinden von niedrigen Blutzuckerspiegeln, während Symptome auftreten.

Die Symptome einer Unterzuckerung werden durch Aufnahme von Zucker in jeglicher Form behandelt.

Die Dosierungen von Medikamenten, die eine Unterzuckerung (Hypoglykämie) verursachen, müssen eventuell reduziert werden.

(Siehe auch Diabetes mellitus.)

Gewöhnlich hält der Körper den Blutzuckerspiegel in einem Bereich von 70 bis 110 Milligramm pro Deziliter (mg/dl) bzw. 3,9 bis 6,1 Millimol pro Liter (mmol/l) im Blut aufrecht. Bei Unterzuckerung wird der Glukosespiegel zu niedrig. Obwohl Diabetes mellitus durch hohen Blutzuckerspiegel charakterisiert ist, leiden viele Diabetiker hin und wieder an einer Unterzuckerung (Hypoglykämie) aufgrund der Nebenwirkungen der Diabetesbehandlung. Unterzuckerung ist bei Nichtdiabetikern selten.

Sehr niedrige Blutzuckerspiegel können die Funktion vieler Organsysteme beeinträchtigen. Vor allem das Gehirn reagiert auf empfindlich auf niedrige Blutzuckerspiegel, denn Zucker ist seine wichtigste Energiequelle. Um zu verhindern, dass der Blutzuckerspiegel zu weit unter den Normbereich abfällt, stimuliert das Gehirn

Nebennieren zur Ausschüttung von Epinephrin (Adrenalin)

Nebennieren zur Ausschüttung von Kortisol

Bauchspeicheldrüse zur Ausschüttung von Glukagon

Hirnanhangdrüse (Hypophyse) zur Ausschüttung von Wachstumshormon

All diese Hormone führen dazu, dass die Leber Zucker in das Blut entlässt, aber manchmal erhöhen diese Hormone trotzdem den Blutzuckerspiegel nicht ausreichend, um eine Hypoglykämie zu verhindern. Wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, erhält das Gehirn nicht ausreichend Nährstoffe, was zu Verwirrung, Krampfanfällen oder Bewusstseinsverlust führt.

Ursachen von Unterzuckerung Arzneimittel Die meisten Fälle von Unterzuckerung treten bei Diabetikern auf und werden durch Insulin oder andere Medikamente verursacht (besonders Sulfonylharnstoffe, wie Glyburid, Glipizid und Glimepirid, siehe Medikamentöse Behandlung von Diabetes: Oral verabreichte Antidiabetika), die eingenommen werden, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Hypoglykämie tritt häufiger auf, wenn man besonders darum bemüht ist, den Blutzuckerspiegel auf einem so normalen Niveau wie möglich zu halten, oder wenn Betroffene, die Insulin nehmen, ihren Blutzuckerspiegel nicht oft genug kontrollieren. Bei Diabetikern, die die Nahrungsmittelaufnahme reduzieren, um Gewicht zu verlieren, oder die eine chronische Nierenkrankheit entwickeln, kommt es eher zu einer Hypoglykämie. Ältere Erwachsene sind anfälliger als jüngere für Unterzuckerungen als Reaktion auf Sulfonylharnstoffe. Wenn ein Diabetiker nach der Einnahme eines Diabetesmedikaments weniger als gewöhnlich isst oder sich körperlich mehr anstrengt, kann das Medikament den Blutzuckerspiegel zu stark absenken. Menschen mit Typ-1-Diabetes oder Menschen mit lange bestehendem Typ-2-Diabetes sind für eine Unterzuckerung (Hypoglykämie) in diesen Situationen anfälliger, da sie eventuell nicht genug Glukagon oder Adrenalin bilden können. Bestimmte Medikamente für andere Erkrankungen, vor allem Pentamidin, mit dem eine bei AIDS häufig auftretende Lungenentzündung (Pneumonie) behandelt wird, und Chinin, das bei Muskelkrämpfen angewendet wird, verursachen gelegentlich eine Unterzuckerung (Hypoglykämie). Eine seltene Form der durch Medikamente verursachten Unterzuckerung (Hypoglykämie) kommt manchmal bei Personen vor, die heimlich Insulin oder andere Antidiabetika aufgrund einer psychischen Störung wie z. B. der auf sich selbstbezogenen artifiziellen Störung (früher Münchhausen-Syndrom genannt) nehmen. Hypoglykämie, nüchtern Bei ansonsten gesunden Menschen ist es unwahrscheinlich, dass längeres Fasten (auch über mehrere Tage) und verlängerte anstrengende körperliche Betätigung (auch nach einer Phase des Fastens) zu Unterzuckerung führt. Es gibt jedoch mehrere Erkrankungen oder Zustände, bei denen der Körper nach einer Zeit ohne Nahrung den erforderlichen Blutzuckerspiegel nicht aufrechterhalten kann (Nüchternhypoglykämie). Bei schweren Trinkern, die kaum essen, kann der Alkohol die Bildung von Glukose aus der Leber blockieren. Bei Personen mit Leberkrankheiten wie viraler Hepatitis, Zirrhose oder Krebs kann die Leber eventuell nicht ausreichend Glukose bilden und speichern. Kleinkinder und Kinder mit einem Defekt der Enzymsysteme, die die Glukoseverwertung kontrollieren (wie z. B. eine Glykogen-Speicherkrankheit), können ebenfalls eine Nüchternhypoglykämie entwickeln. Eine seltene Ursache für eine Nüchternhypoglykämie ist ein Insulinom, ein Tumor in der Bauchspeicheldrüse, der Insulin produziert. Krankheiten, die die Hormonbildung in der Hypophyse und den Nebennieren verringern (vor allem die Addison-Krankheit), können zur Hypoglykämie führen. Andere Krankheiten wie die chronische Nierenkrankheit, Herzinsuffizienz, Krebs und Sepsis können ebenfalls Hypoglykämie verursachen, vor allem bei schwerkranken Menschen. Reaktion auf Ernährung Eine Unterzuckerung (Hypoglykämie) kann auftreten, nachdem eine Person eine sehr kohlenhydratreiche Mahlzeit zu sich genommen hat (reaktive Hypoglykämie), wenn der Körper aus irgendeinem Grund mehr Insulin als erforderlich produziert. Diese Reaktion tritt jedoch selten auf. In manchen Fällen treten bei Personen mit normalem Blutzuckerspiegel Symptome auf, die mit Unterzuckerung verwechselt werden können. Nach bestimmten bariatrischen Operationen, z. B. bei einem Magenbypass, werden Zucker sehr schnell verwertet, was zu einer übermäßigen Insulinproduktion führt, wodurch es dann zur Unterzuckerung kommen kann. Auch selten vorkommende Probleme bei der Verstoffwechslung mancher Zucker (Fruktose und Galaktose) und Aminosäuren (Leucin) können eine Unterzuckerung (Hypoglykämie) hervorrufen, wenn die betroffene Person Nahrungsmittel zu sich nimmt, die diese Substanzen enthalten.

Symptome von Hypoglykämie Leichte Hypoglykämie Schwitzen, Nervosität, Zittern, Ohnmacht, Herzklopfen und Hunger.

Schwere Hypoglykämie: Schwindel, Ermüdung, Schwäche, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, Verwirrung, undeutliche Sprache, verschwommenes Sehen, Krampfanfälle und Koma Symptome von Unterzuckerung (Hypoglykämie) entwickeln sich zumeist erst, wenn der Blutzuckerspiegel unter 60 mg/dl (3,3 mmol/l) im Blut abgesunken ist. Manche Menschen entwickeln Symptome bei etwas höheren Spiegeln, vor allem, wenn der Blutzuckerspiegel rapide abfällt, andere wiederum haben keine Symptome, bis der Blutzuckerspiegel noch viel weiter abgefallen ist. Zuerst reagiert der Körper auf einen Abfall des Blutzuckerspiegels, indem er über die Nebennieren Adrenalin ausschüttet. Adrenalin ist ein Hormon, das die Ausschüttung von Glukose aus den Körperspeichern anregt, aber auch Symptome verursacht, die einer Angstattacke ähneln: Schwitzen, Nervosität, Zittern, Ohnmachtsanfälle, Palpitationen und Hunger. Bei schweren Unterzuckerungen wird die Glukoseversorgung des Gehirns verringert, was zu Schwindel, Müdigkeit, Schwäche, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, Verwirrung und einem Benehmen führen kann, das möglicherweise mit einer Trunkenheit verwechselt wird, sowie eine undeutliche Aussprache, verschwommenes Sehen, Krampfanfälle und Koma verursachen kann. Eine schwere und länger dauernde Unterzuckerung kann das Gehirn dauerhaft schädigen. Die Symptome können langsam oder plötzlich auftreten, sie können sich innerhalb von Minuten von leichter Unbehaglichkeit bis zu schwerer Verwirrung und Panik wandeln. Manchmal können langjährige Diabetiker (besonders, wenn sie bereits häufig unterzuckert waren) die Frühsymptome einer Unterzuckerung nicht mehr wahrnehmen, und Ohnmacht oder sogar Koma können sich ohne weitere Vorwarnung entwickeln. Bei Personen mit einem Insulinom treten die Symptome häufig nach nächtlichem Fasten früh am Morgen auf, insbesondere, wenn die Glukosespeicher im Blut durch Sport vor dem Frühstück weiter aufgebraucht wurden. Anfangs erleben Tumorpatienten meist nur gelegentlich eine Unterzuckerung, aber nach Monaten oder Jahren können die Anfälle häufiger und schwerer werden.

Diagnose von Hypoglykämie Tests zur Messung des Glukosespiegels Bei bekannten Diabetikern kann ein Arzt eine Unterzuckerung vermuten, wenn die Symptome beschrieben werden. Die Diagnose kann bestätigt werden, wenn niedrige Blutzuckerspiegel gemessen werden, während Symptome auftreten. Bei ansonsten gesunden Personen, die nicht an Diabetes leiden, können Ärzte eine Unterzuckerung normalerweise basierend auf den Symptomen, der Krankengeschichte, einer körperlichen Untersuchung und einfachen Tests erkennen. Die Ärzte messen zuerst den Blutzuckerspiegel. Ein niedriger Blutzuckerspiegel bei einer Person, die typische Symptome einer Unterzuckerung aufweist, bestätigt die Diagnose bei einem Nichtdiabetiker, insbesondere wenn der Zusammenhang zwischen einem niedrigen Blutzuckerspiegel und den Symptomen mehr als einmal demonstriert wird. Lassen die Symptome innerhalb von Minuten nach Zuckerzufuhr nach, wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, stützt dies die Diagnose. Wenn der Zusammenhang zwischen den Symptomen einer Person und dem Blutzuckerspiegel bei einem Nichtdiabetiker unklar bleibt, können weitere Tests erforderlich sein. Häufig besteht der nächste Schritt darin, den Blutzuckerspiegel nach nächtlichem Fasten in einem Krankenhaus oder in einer anderen streng überwachten Umgebung zu messen. Es können auch umfassendere Tests erforderlich sein. Bei dem Verdacht, dass Medikamente wie Pentamidin oder Chinin die Unterzuckerung (Hypoglykämie) auslösen, wird das Medikament abgesetzt und der Blutzuckerspiegel gemessen, um festzustellen, ob er ansteigen. Bleibt die Ursache unklar, können weitere Labortests erforderlich sein. Wird ein Insulinom vermutet, können Messungen der Insulinspiegel im Blut während des Fastens (manchmal bis zu 72 Stunden lang) nötig werden. Wenn die Insulinspiegel hoch sind und auf einen Tumor hindeuten, versucht der Arzt, diesen Tumor vor der Behandlung zu lokalisieren. Wussten Sie ?