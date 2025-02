Die Diagnose der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit stützt sich auf die Symptome und auf die Ergebnisse der körperlichen Untersuchung. Der Arzt begutachtet die Haut der Gliedmaßen, achtet auf Färbung und Temperatur und übt sanften Druck aus, um zu sehen, wie schnell die Hautfarbe wiederkehrt, wenn der Druck nachlässt. Diese Untersuchungen helfen dabei festzustellen, ob die Durchblutung in Ordnung ist.

Es werden auch Verfahren durchgeführt, die direkt den Blutdruck oder den Blutfluss messen.

Die Blutdruckmessung wird mit einer gewöhnlichen Blutdruck-Messmanschette und einem speziellen elektronischen Stethoskop vorgenommen. Der systolische Blutdruck in beiden Armen und Beinen wird gemessen. Der Druck sollte in den Armen und Beinen gleich sein. Ist er im Bereich des Knöchels um ein bestimmtes Maß schwächer als in den Armen (weniger als 90 % des Armdrucks), ist die Blutversorgung der Beine unzureichend und eine periphere arterielle Verschlusskrankheit wird diagnostiziert. Wird der Verschluss einer Armarterie vermutet, wird der systolische Blutdruck in beiden Armen gemessen. Ist dann der Blutdruck in einem Arm anhaltend höher als in dem anderen, ist anzunehmen, dass in dem Arm mit dem niedrigeren Blutdruck eine periphere arterielle Verschlusskrankheit vorliegt.

Eine Messung des Pulses ist ebenfalls nützlich bei der Abklärung der Durchblutungsstärke. Der Pulsschlag wird an unterschiedlichen Stellen des Körpers, etwa in der Achselhöhle, in der Armbeuge, an den Handgelenken, der Leistenbeuge, im Bereich der Knöchel und Füße und hinter den Kniekehlen gemessen. Jenseits eines Verschlusses kann der Puls sehr schwach sein oder ganz fehlen. Wird in einer Beinarterie ein Verschluss vermutet, wird der Puls unterhalb eines bestimmten Punktes am Bein gefühlt. Bei Arterien, die für eine Pulsmessung nicht zugänglich sind, wie zum Beispiel den Nierenarterien, werden Verfahren durchgeführt, die den Blutfluss veranschaulichen. Im Stethoskop können Geräusche zu hören sein, die durch Turbulenzen entstehen, wenn Blut durch eine verengte Arterie fließt (Herzgeräusche).