Fibromuscular Dysplasia Society of America (FMDSA): Ist eine umfassende Ressource zu fibromuskulärer Dysplasie und bietet Ressourcen zur Verbesserung der Diagnose und zur Unterstützung von Betroffenen.

National Institutes of Health: National Institute of Neurological Disorders and Stroke: Fibromuskuläre Dysplasie: Überblick über die fibromuskuläre Dysplasie und Informationen zu den Symptomen und zum Leben mit der Krankheit