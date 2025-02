In der Regel entwickeln sich die Symptome einer verringerten Durchblutung von Armen und Beinen nach und nach. Hierzu zählen folgende Symptome:

Kälte

Taubheitsgefühl

Kribbeln oder brennendes Gefühl

Schmerzen

Diese Gefühle beginnen in den Finger- oder Zehenspitzen und schreiten langsam bis in die Arme oder Beine fort. Die Beine sind häufiger als die Arme betroffen. Menschen können diese ungewöhnlichen Gefühle bemerken, bevor ihr Arzt Veränderungen an der Haut feststellt, die auf eine unzureichende Blutversorgung (Ischämie) oder ein Gangrän hindeuten können. Es kann zu einem Raynaud-Syndrom und Muskelschmerzen bei körperlicher Belastung (Claudicatio intermittens) kommen. Sind die Beine davon betroffen, treten in den Unterschenkelmuskeln oder Füßen Krämpfe auf; handelt es sich um die Arme, geschieht dies in den Händen oder Unterarmen.

Bei Fortschreiten der Krankheit werden die Krämpfe schmerzhafter und dauern länger an. In einem späteren Krankheitsstadium treten oftmals Geschwüre und/oder Gangrän auf, zumeist auf einem oder mehreren Zehen oder Fingern. Fuß oder Hand fühlen sich kalt an und können sich bläulich verfärben (Zyanose), da die Durchblutung stark vermindert ist.

Manche Patienten mit Endangiitis obliterans leiden auch an Entzündungsschüben in den Venen (Phlebitis migrans), für gewöhnlich in den oberflächlichen Venen.