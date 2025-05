Die restriktive Kardiomyopathie führt zu Herzinsuffizienz mit Kurzatmigkeit bei körperlicher Aktivität und flachem Liegen sowie Flüssigkeitsansammlungen und Schwellungen im Gewebe (Ödeme).

Brustschmerzen und Ohnmachtsanfälle (Synkopen) kommen seltener vor als bei der hypertrophen Form; Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien) treten aber häufig auf. Ebenso kann es zu Erschöpfung kommen.

Gewöhnlich erscheinen die Symptome nicht in Ruhephasen, da in dieser Zeit das Herz den Körper mit genügend Blut und Sauerstoff versorgen kann, selbst wenn das versteifte Herz nicht ausreichend in der Lage ist, sich mit Blut zu füllen. Die Beschwerden treten bei körperlicher Aktivität auf, wenn das unelastische Herz nicht genügend Blut pumpen kann, um den erhöhten Bedarf des Körpers an Blut und Sauerstoff zu decken.