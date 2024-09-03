(Siehe auch Übersicht über Herzrhythmusstörungen.)
Vorhof-Einzelschläge kommen bei vielen gesunden Menschen vor, verursachen aber selten Beschwerden. Häufig treten sie bei Lungenkranken (wie bei chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung) auf und ältere Erwachsene sind davon eher betroffen als jüngere. Die Extraschläge können durch Kaffee, Tee und Alkohol ebenso wie durch Medikamente für Erkältung, Heuschnupfen und Asthma ausgelöst oder verstärkt werden.
Vorhof-Einzelschläge verursachen nur selten Symptome. Manchmal sind sich die Patienten des Herzschlags bewusst (sie leiden an Palpitationen).
EKG: Auswertung der Kurven
Mit einem Elektrokardiogramm werden die elektrischen Ströme dargestellt, die während des Herzschlags durch das Herz fließen. Sie werden in Teilbereiche aufgeteilt, von denen jeder im EKG mit einem Buchstaben benannt ist.
Jeder Herzschlag beginnt mit einem Impuls des Schrittmachers (Sinusknoten). Dieser Impuls aktiviert die oberen Herzkammern (Vorhöfe). Die P-Kurve zeigt die Tätigkeit der Vorhöfe.
Als nächstes fließt der elektrische Strom durch die unteren Herzkammern (Ventrikel). Der QRS-Komplex zeigt die Aktivität der Ventrikel.
Für den nächsten Herzschlag muss sich die elektrische Ladung in den Ventrikeln ändern. Diesen Teil nennt man Erholungsphase; sie wird von der T-Kurve dargestellt.
Auf einem EKG lassen sich viele abnormale Veränderungen erkennen. Dazu zählen frühere Herzinfarkte (Myokardinfarkte), Herzrhythmusstörungen (Arrhythmie), unzureichende Blut- und Sauerstoffversorgung des Herzens (Ischämie) und eine Verdickung (Hypertrophie) der Herzmuskelwände.
Manche EKG-Auffälligkeiten können auch auf Ausbuchtungen (Aneurysmen) in schwächeren Bereichen der Herzwände hindeuten. Aneurysmen können Folge eines Herzinfarkts sein. Wenn ein auffälliger Rhythmus (zu schnell/langsam, unregelmäßig) vorliegt, kann das EKG auch Aufschluss über den Ursprungsort im Herzen geben. Solche Informationen helfen dem Arzt bei der Bestimmung der Ursache.
Der Verdacht auf Vorhof-Einzelschläge kann bei einer körperlichen Untersuchung mit unregelmäßigem Puls gestellt und durch eine Elektrokardiographie (EKG) bestätigt werden.
Behandlung von Vorhof-Einzelschlägen
Manchmal Antiarrhythmika
Wenn die Vorhof-Einzelschläge häufig auftreten und unangenehme Palpitationen verursachen, ist nur selten eine Behandlung notwendig. Antiarrhythmika sind in der Regel wirksam (siehe Tabelle Medikamente bei Herzrhythmusstörungen (Auswahl)). Liegt die Ursache vor, wird diese behandelt.
