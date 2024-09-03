Vorhof-Einzelschläge sind zusätzliche Herzschläge, die durch ungewöhnliche elektrische Impulse in den Vorhöfen (den oberen Kammern des Herzens) entstehen, bevor der normale Herzschlag erfolgt.

(Siehe auch Übersicht über Herzrhythmusstörungen.)

Vorhof-Einzelschläge kommen bei vielen gesunden Menschen vor, verursachen aber selten Beschwerden. Häufig treten sie bei Lungenkranken (wie bei chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung) auf und ältere Erwachsene sind davon eher betroffen als jüngere. Die Extraschläge können durch Kaffee, Tee und Alkohol ebenso wie durch Medikamente für Erkältung, Heuschnupfen und Asthma ausgelöst oder verstärkt werden.

Vorhof-Einzelschläge verursachen nur selten Symptome. Manchmal sind sich die Patienten des Herzschlags bewusst (sie leiden an Palpitationen).

EKG: Auswertung der Kurven

Der Verdacht auf Vorhof-Einzelschläge kann bei einer körperlichen Untersuchung mit unregelmäßigem Puls gestellt und durch eine Elektrokardiographie (EKG) bestätigt werden.

Behandlung von Vorhof-Einzelschlägen Manchmal Antiarrhythmika Wenn die Vorhof-Einzelschläge häufig auftreten und unangenehme Palpitationen verursachen, ist nur selten eine Behandlung notwendig. Antiarrhythmika sind in der Regel wirksam (siehe Tabelle Medikamente bei Herzrhythmusstörungen (Auswahl)). Liegt die Ursache vor, wird diese behandelt.