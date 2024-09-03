Medikamente zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen

Es gibt viele Ursachen von Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien). Manche Herzrhythmusstörungen sind harmlos und müssen nicht behandelt werden. Manchmal hören sie von selbst oder durch eine Umstellung der Lebensweise, wie den Verzicht auf Alkohol, Koffein (in Getränken und Nahrung) und Tabak, auf. Andere Herzrhythmusstörungen sind gefährlich oder so störend, dass sie behandelt werden müssen. Antiarrhythmika sind eine Art der Behandlung. Andere Behandlungen von Herzrhythmusstörungen umfassen das Einsetzen eines Schrittmachers oder eines implantierbaren Kardioverter-Defibrillators (ICD), Kardioversion/Defibrillation oder die Zerstörung eines kleinen Bereichs des Herzgewebes, der für die Herzrhythmusstörungen verantwortlich ist (Ablation).
Antiarrhythmika sind hilfreich, um schnelle Arrhythmien zu behandeln, die unerträgliche Beschwerden bereiten oder ein Risiko darstellen. Kein einzelnes Medikament kann jedoch jede Form von Arrhythmie bei allen Menschen beheben. Manchmal müssen mehrere Medikamente ausprobiert werden, bis der Therapieerfolg zufriedenstellend ist. In manchen Fällen können Herzrhythmusstörungen von Antiarrhythmika sogar verschlimmert oder verursacht werden. Diese unerwünschte Wirkung nennt sich Proarrhythmie. Antiarrhythmika können auch andere Nebenwirkungen haben.
Antiarrhythmika werden je nach ihrer Wirkung in Gruppen eingeteilt. Zu den Hauptgruppen gehören Betablocker, Kalziumkanalblocker, Kaliumkanalblocker und Natriumkanalblocker.
Betablocker hemmen die Wirkung des Hormons Epinephrin (Adrenalin). Diese Hemmung verlangsamt im Herzen die normale Schrittmacheraktivität der Herzzellen und die Impulsübertragung über das normale Reizleitungssystem des Herzens.
Kalzium, Kalium und Natrium sind Elektrolyte, die in Herzzellen hinein und aus ihnen hinaus fließen und für die normale elektrische Aktivität des Herzens verantwortlich sind. Diese Elektrolyte gelangen über mikroskopisch kleine Poren, die sogenannten Kanäle, durch die Wände der Herzzellen. Für jeden Elektrolyte gibt es eigene Kanäle. Durch die Hemmung einer dieser Kanäle kann die Reizleitung des Herzens verlangsamt und/oder die natürliche Schrittmacheraktivität der Herzzellen gebremst werden.
Weitere wichtige Antiarrhythmika sind Adenosin und Digoxin. Diese Medikamente wirken auf andere Weise, um die Impulsübertragung über den Atrioventrikularknoten (AV-Knoten) zu verlangsamen. Der AV-Knoten stellt normalerweise die einzige elektrische Verbindung zwischen den Vorhöfen und den Ventrikeln dar.
Medikamente bei Herzrhythmusstörungen (Auswahl)
Beispiele
Einige Nebenwirkungen
Anmerkungen
Betablocker
Acebutolol
Atenolol
Betaxolol
Bisoprolol
Carvedilol
Esmolol
Metoprolol
Nadolol
Propranolol
Timolol
Ungewöhnlich niedrige Herzfrequenz (Bradykardie)
Erschöpfung
Depression
Verringerte Wahrnehmung der Symptome bei Unterzuckerung
Kreislaufstörungen im Rumpf, in Armen und Beinen
Schlaflosigkeit
Sexuelle Störungen
Kurzatmigkeit
Verkrampfung der Atemwege (Bronchospasmus)
Bei einigen Betablockern Erhöhung des Triglyzeridspiegels (einem Fett)
Erhöhter Augeninnendruck bei Menschen mit grünem Star (Glaukom)
Mit diesen Medikamenten werden ventrikuläre Einzelschläge, ventrikuläre Tachykardie, Kammerflimmern sowie paroxysmale supraventrikuläre Tachykardie behandelt. Sie werden außerdem bei Menschen mit Vorhofflimmern oder Vorhofflattern eingesetzt, um die ventrikuläre Schlagfrequenz (die angibt, wie schnell die unteren Herzkammern oder Ventrikel schlagen) herabzusetzen.
Asthmatiker sollten ihren Arzt fragen, ob der Nutzen der Anwendung dieser Medikamente den Nachteil einer Verschlechterung ihrer Asthmasymptome überwiegt.
Kalziumkanalblocker
Diltiazem
Verapamil
Verstopfung
Durchfall
Niedriger Blutdruck
Geschwollene Füße
Nur bestimmte Kalziumkanalblocker, wie Diltiazem und Verapamil sind bei der Behandlung von Herzrhythmusstörungen wirksam. Sie werden bei Menschen mit Vorhofflimmern oder -flattern angewendet, um die ventrikuläre Schlagfrequenz herabzusetzen; ebenso zur Behandlung der paroxysmalen supraventrikulären Tachykardie.
Diltiazem und Verapamil verlangsamen die Weiterleitung der elektrischen Impulse durch den AV-Knoten.
Patienten mit dem Wolff-Parkinson-White-Syndrom sollten Verapamil oder Diltiazem nicht einnehmen.
Digoxin
Digoxin
Übelkeit
Erbrechen
Schwere Herzrhythmusstörungen
Überdosis kann zu Farbsehstörungen führen, wobei alle Gegenstände grünlichgelb aussehen
Digoxin verlangsamt die Weiterleitung der elektrischen Impulse durch den AV-Knoten. Digoxin wird bei Menschen mit Vorhofflimmern oder -flattern angewendet, um die ventrikuläre Schlagfrequenz herabzusetzen; ebenso zur Behandlung der paroxysmalen supraventrikulären Tachykardie.
Kaliumkanalblocker
Amiodaron
Azimilid
Bretylium
Dofetilid
Dronedaron
Ibutilid
Sotalol
Vernakalant
Bei allen Kaliumkanalblockern: Arrhythmien und niedriger Blutdruck
Bei Amiodaron: Vernarbung der Lungen (Lungenfibrose) und Störungen in Schilddrüse, Leber und Augen.
Bei Sotalol (ebenfalls ein Betablocker): Gleiche Nebenwirkungen wie bei Betablockern
Diese Medikamente werden bei ventrikulären Einzelschlägen, ventrikulärer Tachykardie, Kammerflimmern sowie Vorhofflimmern und -flattern eingesetzt.
Da Amiodaron giftig wirken kann, wird es als Langzeitpräparat nur bei Menschen mit schweren oder stark belastenden Herzrhythmusstörungen angewendet.
Bretylium wird nur als Kurzzeitpräparat zur Behandlung lebensbedrohlicher ventrikulärer Tachykardien eingesetzt.
Azimilid und Vernakalant sind in den USA nicht verfügbar.
Purinnukleosid
Adenosin
Verkrampfung der Atemwege
(Kurzzeitige) Hautrötung
Adenosin verlangsamt die Weiterleitung der elektrischen Impulse durch den AV-Knoten.
Adenosin wird zur Behandlung der paroxysmalen supraventrikulären Tachykardie eingesetzt.
Asthmatiker dürfen kein Adenosin bekommen.
Natriumkanalblocker
Disopyramid
Flecainid
Lidocain
Mexiletin
Procainamid
Propafenon
Chinidin
Arrhythmien (die besonders bei Menschen mit einer Herzkrankheit zum Tod führen können)
Bei einigen Medikamenten:
Verdauungsbeschwerden
Schwindel
Mundtrockenheit
Benommenheit
Harnverhalt
Tremor
Erhöhter Augeninnendruck bei Menschen mit grünem Star (Glaukom)
Diese Medikamente verlangsamen die Leitung elektrischer Impulse im Herzen.
Mit ihnen werden ventrikuläre Einzelschläge, ventrikuläre Tachykardie und Kammerflimmern behandelt und sie werden bei Vorhofflimmern und -flattern eingesetzt, um zum normalen Rhythmus zurückzukehren (Kardioversion).
Mit Ausnahme von Lidocain und Mexiletin können diese Medikamente auch zur Vorbeugung von Schüben mit Vorhofflimmern oder Vorhofflattern und seltener, paroxysmaler supraventrikulärer Tachykardie verwendet werden.