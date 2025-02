Es gibt viele Ursachen von Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien). Manche Herzrhythmusstörungen sind harmlos und müssen nicht behandelt werden. Manchmal hören sie von selbst oder durch eine Umstellung der Lebensweise, wie den Verzicht auf Alkohol, Koffein (in Getränken und Nahrung) und Tabak, auf. Andere Herzrhythmusstörungen sind gefährlich oder so störend, dass sie behandelt werden müssen. Künstliche Schrittmacher sind eine Art der Behandlung. Andere Behandlungen von Herzrhythmusstörungen umfassen das Einsetzen eines implantierbaren Kardioverter-Defibrillators (ICD), Kardioversion/Defibrillation, die Anwendung von Antiarrhythmika oder die Zerstörung eines kleinen Bereichs des Herzgewebes, der für die Herzrhythmusstörungen verantwortlich ist (Ablation).

Künstliche Herzschrittmacher sind elektronische Geräte, die die Aufgabe des Sinusknotens übernehmen. Diese Apparate werden unter die Haut implantiert, gewöhnlich unterhalb des linken oder rechten Schlüsselbeins. Sie werden mit dem Herzen durch Drähte (Elektroden) verbunden, die durch eine Vene geführt werden. Die Drahtspitzen werden in die Wand der Herzkammer implantiert. Der Schrittmacher sendet ein elektrisches Signal aus, durch das sich der Herzmuskel zusammenzieht. Manchmal wird nur ein Draht eingeführt, in der Regel in die rechte Herzkammer (den Ventrikel). Bei anderen Herzschrittmachern werden zwei oder mehr Drähte verwendet, damit verschiedene Kammern stimuliert werden können. Herzschrittmacher können in der Regel die Herzfrequenz und den Herzrhythmus des Patienten wahrnehmen und sie senden nur dann einen Impuls aus, wenn dieser notwendig ist. Die meisten Herzschrittmacher können von außen programmiert werden, sodass Ärzte ändern können, wie der Schrittmacher reagiert.

Dank der modernen Elektronik und Batterien mit niedrigem Energieverbrauch haben diese Schrittmacher eine Funktionsdauer von etwa 10 bis 15 Jahren.

Für manche Patienten kommt ggf. ein Minischrittmacher infrage. Bei dieser Arzt Herzschrittmacher sind keine Kabel notwendig, um den Schrittmacher mit dem Herzen zu verbinden. Durch einen kleinen Einschnitt in die Leistengegend wird der Schrittmacher über einen Katheter direkt unten in der rechten Herzkammer (den rechten Ventrikel) eingeführt.

Es besteht fast kein Risiko von Störungen des Schrittmachers durch Mobiltelefone, Elektronik in Autos, Radar, Mikrowellen oder Sicherheitsdetektoren an Flughäfen. Einige Geräte können jedoch noch immer Herzschrittmacher stören. Beispiele dafür sind Apparaturen bei der Elektrokauterisation (zur Verhinderung von Blutungen bei Operationen) und Diathermie (physiotherapeutisches Verfahren, bei dem die Muskeln mit Hilfe von Hochfrequenzwellen erwärmt werden) sowie bestimmte Geräte bei der Magnetresonanztomographie (MRT). Bestimmte Schrittmachertypen werden von der MRT nicht beeinträchtigt, das hängt von deren Bauweise ab.

Stabilisierung des Herzschlags: Künstliche Schrittmacher

Am häufigsten werden Schrittmacher bei langsamen Arrhythmien eingesetzt. Unterschreitet die Herzfrequenz eine bestimmte Schwelle, sendet der künstliche Schrittmacher automatisch elektrische Impulse aus. Seltener werden Herzschrittmacher bei schnellen Herzrhythmusstörungen implantiert; sie senden dann eine Reihe von Impulsen aus, um eine zu schnelle Herzfrequenz zu normalisieren.

Ein weiteres Einsatzgebiet für Herzschrittmacher ist die kardiale Resynchronisationstherapie (CRT). Bei einigen herzkranken Menschen ziehen sich die 4 Herzkammern nicht in der richtigen Reihenfolge zusammen. Spezielle Schrittmacher mit 3 Elektroden (eine stimuliert den rechten Vorhof, eine die rechte Herzkammer und eine die linke Herzkammer) können das Muster, nach dem sich das Herz zusammenzieht, wieder normalisieren und bei einigen Herzinsuffizienz-Patienten zu Verbesserungen führen.