Das Herz hat die Aufgabe, Blut zu pumpen.

Die rechte Herzseite : Pumpt Blut in die Lunge. Dort nimmt das Blut Sauerstoff auf und gibt Kohlendioxid ab.

Die linke Herzseite: Pumpt Blut in den Körper, um das Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen und gleichzeitig Abbauprodukte (z. B. Kohlendioxid), die in anderen Organen wie Lunge und Nieren ausgeschieden werden, mit dem Blut abzutransportieren.

Ein Blick in das Herz

Das Blut vollzieht folgenden Kreislauf: Aus dem Körper fließt sauerstoffarmes, mit Kohlendioxid angereichertes Blut durch die zwei größten Venen – die Vena cava superior und die Vena cava inferior, zusammen Venae cavae genannt – in den rechten Vorhof. Wenn sich der rechte Ventrikel entspannt, strömt das Blut aus dem rechten Vorhof durch die Trikuspidalklappe in den rechten Ventrikel. Ist diese fast voll, zieht sich der rechte Vorhof zusammen (Kontraktion) und presst noch mehr Blut in den rechten Ventrikel, der sich daraufhin zusammenzieht. Diese Kontraktion schließt die Trikuspidalklappe und drückt das Blut durch die Pulmonalklappe in die Pulmonalarterien, die die Lunge versorgen. In der Lunge fließt das Blut durch die feinen Kapillargefäße, die alle Lungenbläschen umgeben. Hier nimmt das Blut Sauerstoff auf und gibt das Kohlendioxid ab, das mit der Atmung ausgeschieden wird.

Aus der Lunge fließt das mit Sauerstoff angereicherte Blut durch die Pulmonalvenen in den linken Vorhof. Der linke Ventrikel entspannt sich und lässt das Blut aus dem linken Vorhof durch die Mitralklappe hereinströmen. Wenn die linke Herzkammer annähernd gefüllt ist, zieht sich der linke Vorhof zusammen, damit noch mehr Blut in die linke Herzkammer fließen kann, die sich daraufhin zusammenzieht. (Bei älteren Menschen füllt sich die linke Kammer nicht so gut, bevor sich der linke Vorhof zusammenzieht. Daher ist die Kontraktion des linken Vorhofs besonders wichtig.) Durch die Kontraktion der linken Herzkammer schließt sich die Mitralklappe und pumpt das Blut durch die Aortenklappe in die Aorta, die größte Arterie des Körpers. Dieses Blut transportiert Sauerstoff in alle Bereiche des Körpers, mit Ausnahme der Lunge.

Der kleine oder Lungenkreislauf ist der Kreislauf zwischen der rechten Herzseite, der Lunge und dem linken Vorhof.

Der große oder Körperkreislauf ist der Kreislauf zwischen der linken Herzseite zu nahezu allen Bereichen des Körpers und zurück in den rechten Vorhof.