Überblick über das Lymphsystem

Krebs: Krebserkrankungen der weißen Blutkörperchen wie Lymphome können sich in den Lymphknoten entwickeln. Außerdem können Tumore in anderen Organen in die Lymphknoten in der Nähe eines Tumors streuen (metastasieren). Krebserkrankungen in den Lymphknoten können den Fluss von Lymphflüssigkeit durch die Lymphknoten beeinträchtigen. Krebserkrankungen in anderen Bereichen können die Lymphbahnen blockieren. Ein Lymphangiosarkom ist ein sehr seltener Tumor, der sich in Zellen des Lymphsystems entwickeln kann.