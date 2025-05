Chronisch-venöse Insuffizienz und postthrombotisches Syndrom

Die Beine schwellen bei einer chronisch-venösen Insuffizienz an (Ödem), was üblicherweise gegen Abend am schlimmsten ist, weil das Blut gegen die Schwerkraft fließen muss, wenn eine Person steht oder sitzt. Über Nacht klingt das Ödem ab, da sich die Venen besser entleeren, wenn die Beine liegen. Die Schwellung verursacht mitunter keine Symptome, doch die Betroffenen können ein Gefühl von Prallsein, Schwere, Schmerz, Müdigkeit und Kribbeln oder Krämpfe in den Beinen haben.

Es können sich Krampfadern bilden.

In späterer Folge schuppt sich und juckt die Haut an der Innenseite der Knöchel und kann sich verfärben. Die Verfärbung wird durch rote Blutkörperchen verursacht, die aus den angeschwollenen (ausgedehnten) Venen in die Haut ausgetreten sind. Die verfärbte Haut ist leicht verwundbar, und schon geringfügige Verletzungen, wie ein Kratzer oder eine Beule, können sie reißen und ein Geschwür entstehen lassen. Es können sich Geschwüre mit oder ohne eine ersichtliche Verletzung bilden, typischerweise am Fußknöchel. Die Geschwüre bereiten normalerweise nur leichte Beschwerden. Ein stark schmerzendes Geschwür könnte infiziert sein.

Beispiele von Hautproblemen bei einer chronisch-venösen Insuffizienz Chronisch-venöse Insuffizienz (Hautveränderungen) Eine chronisch-venöse Insuffizienz erzeugt neben Schuppen, Nässen und Krustenbildung eine Verfärbung der Haut. Die Veränderungen sind bei hellhäutigen (oben) und dunkelhäutigen (unten) Menschen leicht erkennbar. ... Erfahren Sie mehr Abbildungen mit Genehmigung von Dr. med. Thomas Habif. Frühstadium der Entwicklung von venösen Stauungsgeschwüren Bei einer venösen Stauung wird die Haut hart und ledrig und dunkler als die umliegende Haut. Ein flaches Geschwür entwickelt sich am Knöchel. ... Erfahren Sie mehr © Springer Science+Business Media Stauungsdermatitis (offenes Geschwür) Auf diesem Foto einer Person mit Stauungsdermatitis ist die Haut zerfallen, wodurch sich ein offenes Geschwür (Ulkus) gebildet hat. ... Erfahren Sie mehr Bild von Dr. med. Thomas Habif. Venöses Stauungsgeschwür Dieses große venöse Stauungsgeschwür ist von rötlich-brauner Haut umgeben. © Springer Science+Business Media

Wenn das Ödem groß ist und dauerhaft besteht, bildet sich Narbengewebe, das Flüssigkeit in den Geweben festhält. Als Folge davon wird die Wade anhaltend dicker und verhärtet sich. Dann treten häufiger Geschwüre auf, die manchmal nicht so leicht verheilen.