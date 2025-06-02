Bei der Trikuspidalklappenstenose ist die Trikuspidalklappenöffnung verengt; das behindert den Blutfluss vom rechten Vorhof zum rechten Ventrikel.

(Siehe auch Übersicht über Erkrankungen der Herzklappen und das Video Das Herz.)

Die Trikuspidalklappe ist die Öffnung zwischen dem rechten Vorhof und der rechten Herzkammer. Die Trikuspidalklappe öffnet sich und lässt Blut vom rechten Vorhof in die rechte Herzkammer strömen und schließt sich, sobald die rechte Herzkammer sich zusammenzieht, um Blut in die Lungen zu pumpen und es daran zu hindern, dass es in den rechten Vorhof zurückfließt. Wenn eine Krankheit dazu führt, dass die Klappensegel verkalken und steif werden, ist die Klappenöffnung verengt (Stenose). Häufig kann sich eine verkalkte Klappe nicht mehr vollständig schließen. In der Folge entsteht auch eine Trikuspidalklappeninsuffizienz.

Innerhalb vieler Jahre vergrößert sich der rechte Vorhof, da der Blutfluss durch die verengte Klappenöffnung teilweise blockiert ist und dadurch das Blutvolumen im Vorhof zunimmt. Dieses vergrößerte Volumen erhöht wiederum den Druck in den Venen, die das Blut aus dem Körper (mit Ausnahme der Lunge) zurück in das Herz führen. Die rechte Herzkammer schrumpft, weil das Blutvolumen aus dem rechten Vorhof verringert ist.

Fast alle Fälle werden durch rheumatisches Fieber verursacht. Rheumatisches Fieber ist eine Krankheit, die manchmal die Folge einer unbehandelten Rachenentzündung oder Scharlachinfektion in der Kindheit ist. Rheumatisches Fieber tritt in Nordamerika und Westeuropa nur noch selten auf, weil diese Infektionen üblicherweise mit Antibiotika behandelt werden. Manchmal kann die Grunderkrankung ein Tumor im rechten Vorhof oder eine Erkrankung des Bindegewebes sein; noch seltener liegt ein Geburtsfehler der Trikuspidalklappe vor.

Die Symptome sind gewöhnlich leicht. Die Wahrnehmung des Herzklopfens gehört ebenso dazu wie ein unangenehmes Zittern am Hals, kalte Haut und Ermüdungserscheinungen. Beschwerden im Oberbauch können die Folge des erhöhten Venendrucks sein, der zu einer Vergrößerung der Leber führt.

Diagnose einer Trikuspidalklappenstenose Echokardiographie Durch das Stethoskop hört der Arzt das charakteristische Geräusch der Trikuspidalstenose. Eine Röntgenuntersuchung des Brustkorbs lässt den vergrößerten rechten Vorhof erkennen. Bei einer Echokardiographie werden Ultraschallwellen verwendet und sie zeigt die verengte Klappenöffnung und die Blutmenge, die durch die Klappe fließt. Damit lässt sich die Schwere der Stenose bestimmen. Auf dem Elektrokardiogramm (EKG) lassen sich Veränderungen erkennen, die darauf hindeuten, dass der rechte Vorhof vergrößert ist.

Behandlung einer Trikuspidalklappenstenose Medikamente, wie Diuretika

In seltenen Fällen operative Reparatur oder Ersatz Die Betroffenen sollten sich jedoch salzarm ernähren und erhalten Diuretika und Medikamente zur Hemmung der Effekte von Aldosteron (Medikamente, die helfen, den Venendruck zu senken). Eine operative Reparatur wird nach Möglichkeit vermieden, da die Trikuspidalklappenstenose für so einen großen Eingriff selten schwerwiegend genug ist und eine Stenose nach der Reparatur wieder auftreten kann.