Die Mitralklappeninsuffizienz erhöht die Menge an Blut (das Blutvolumen) und den Druck im linken Vorhof. Der Anstieg des Blutdrucks im linken Vorhof erhöht den Druck in den Venen, die von der Lunge zum Herz führen (Pulmonalvenen), und führt dazu, dass sich der linke Vorhof vergrößert, um das zusätzliche Blut aufzunehmen, das aus dem Ventrikel zurückfließt. Ein stark vergrößerter Vorhof schlägt oft sehr schnell und unregelmäßig (eine Störung die Vorhofflimmern genannt wird). Dies verringert die Pumpleistung des Herzens, da der Vorhof beim Vorhofflimmern nur noch zittert, anstatt zu pumpen. In der Folge fließt das Blut nicht mehr schnell genug durch den Vorhof, und es können sich Gerinnsel bilden. Wenn sich ein Gerinnsel löst (Embolus), kann es vom Herzen in eine Arterie gelangen und diese verschließen; unter Umständen führt dies zum Schlaganfall oder anderen Schädigungen.

Bei schwerer Mitralinsuffizienz kann es zur Herzinsuffizienz kommen, wobei ein erhöhter Druck im Vorhof zu Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge (Kongestion) führt oder die Organe aufgrund des verringerten Vorwärtsblutflusses aus der Herzkammer in den Körperkreislauf nicht ausreichend mit Blut versorgt werden. Der linke Ventrikel kann sich allmählich vergrößern und schwach werden, was die Herzinsuffizienz weiter verschlimmert.