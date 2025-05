Elektrophysiologische Untersuchungen

Die Untersuchungen werden im Krankenhaus durchgeführt. Nachdem ein lokales Betäubungsmittel gespritzt wurde, führt der Arzt einen Katheter mit winzigen Elektroden an dessen Spitze durch einen Einschnitt in eine Vene in der Leiste oder am Arm oder Hals ein. Mithilfe der Fluoroskopie (einem kontinuierlichen Röntgenverfahren) kann der Weg des Katheters in der Regel durch die großen Blutgefäße zu den Herzkammern geleitet werden. Innerhalb des Herzens werden mithilfe des Katheters ein Elektrokardiogramm (EKG) geschrieben und die elektrischen Reizleitungsbahnen genau lokalisiert.

Eine Radiofrequenzablation wird manchmal während des Verfahrens durchgeführt und verwendet durch die Radiowellen erzeugte Wärme, um die gestörte Reizleitung innerhalb des Herzens zu normalisieren und weitere Herzrhythmusstörungen in der Zukunft beim Patienten zu vermeiden, ohne dass dieser ein Medikament dafür einnehmen muss.

Eine Kryoablation ist diesem Verfahren ähnlich, doch dabei wird Kälte anstatt Wärme verwendet, um anormale elektrische Verbindungen zu zerstören.