Mit einem Belastungstest wird die Herzfunktion mittels Elektrokardiographie (EKG) gemessen, während das Herz entweder durch körperliche Anstrengung belastet wird oder ein Medikament verabreicht wird, mit dem das Herz belastet wird.

Die Belastung des Herzens (durch Bewegung oder Stimulanzien, sodass das Herz schneller und kräftiger schlägt) kann dabei helfen, eine koronare Herzkrankheit zu entdecken. Bei einer koronaren Herzkrankheit ist der Blutfluss durch die Koronararterien (die den Herzmuskel mit Blut versorgen) teilweise oder vollständig blockiert. Sind die Koronararterien nur teilweise verschlossen, kann die Blutversorgung des Herzens noch ausreichend sein, wenn sich der Patient in Ruhe befindet, nicht aber bei Beanspruchung des Herzens. Daher kann die Untersuchung des Herzens bei Belastung helfen, eine koronare Herzkrankheit festzustellen.

Da Belastungstests genau überwachen, wie das Herz funktioniert, kann der Arzt erkennen, ob die Probleme von einer Herzkrankheit oder anderen die körperliche Aktivität einschränkenden Problemen herrühren, etwa einer Lungenerkrankung, Anämie oder schlechter allgemeiner Fitness.

Der Belastungstest wird entweder mit körperlicher Anstrengung oder durch Verabreichung eines Medikaments durchgeführt, damit das Herz schneller schlägt, während der Patient auf Anzeichen von unzureichendem Blutfluss zum Herzen untersucht wird. Der Patient wird zudem nach Symptomen untersucht, die eine koronare Herzkrankheit nahelegen, z. B. niedriger Blutdruck, Kurzatmigkeit und Brustschmerzen.

In den meisten Fällen dient die Elektrokardiographie (EKG) bei Belastungstests der Untersuchung eines verminderten Blutflusses in den Koronararterien. Manchmal werden auch genauere, aber teurere Tests wie Echokardiographie und eine Radionuklidangiographie bei Belastungstests durchgeführt.

Kein Test ist perfekt. Manchmal zeigen diese Tests Anomalien bei Menschen auf, die keine koronare Herzkrankheit haben (ein „falsch-positives“ Ergebnis). Manchmal zeigen die Tests keine Anomalien bei Menschen, die aber krank sind (ein „falsch-negatives“ Ergebnis). Besonders bei jungen Menschen ohne Symptome ist die Wahrscheinlichkeit einer koronaren Herzkrankheit auch trotz auffälliger Testergebnisse gering. Ein positives Ergebnis ist dann eher falsch als richtig. Diese falsch positiven Ergebnisse können erhebliche Sorgen und medizinische Ausgaben verursachen. Deshalb raten die meisten Experten bei Menschen ohne Symptome von routinemäßigen Belastungstests (z. B. zu Überprüfungszwecken vor Beginn eines Trainingsprogramms oder für eine Lebensversicherung) ab.