Exzessives Schwitzen kann die gesamte Hautoberfläche betreffen, oft ist es aber auf bestimmte Körperbereiche beschränkt (fokales exzessives Schwitzen genannt). Die am meisten betroffenen Körperteile sind die Handflächen, die Fußsohlen, die Stirn und die Achselhöhlen. Schwitzen in diesen Bereichen wird in der Regel durch Angst, Aufregung, Wut oder Furcht verursacht. Obwohl solch ein Schweiß eine normale Reaktion darstellt, schwitzen Menschen, die an exzessivem Schwitzen leiden, ohne ersichtlichen Grund und unter Bedingungen, die bei den meisten Menschen kein Schwitzen verursachen.

Manche Menschen schwitzen auch rund um die Lippen, die Nase und die Stirn, wenn sie scharfe und würzige Nahrung zu sich nehmen (gustatorisches Schwitzen). Gustatorisches Schwitzen ist normal, allerdings können bestimmte Erkrankungen ein derartiges Schwitzen steigern, wie ein die Nerven beeinflussender Diabetes, eine das Gesicht betreffende Gürtelrose, Hirnerkrankungen, bestimmte Erkrankungen, die das autonome Nervensystem im Hals angreifen, und bestimmte Verletzungen, die die Nerven der Speicheldrüsen vor dem Ohr (Ohrspeicheldrüsen) beeinträchtigen.