Lichtempfindlichkeitsreaktionen

Die Ursache polymorpher Lichtdermatosen, die eine ungewöhnliche Reaktion auf Sonnenlicht (vorwiegend UV-A-Licht) darstellen, ist nicht vollständig geklärt. Es handelt sich dabei um eines der häufigsten sonnenbedingten Hautprobleme, das vornehmlich bei Frauen und Menschen in den nördlichen Breiten auftritt, die nicht regelmäßig in die Sonne gehen.

Die Eruption tritt in Form multipler roter Knoten und unregelmäßiger, roter, erhabener Stellen (Plaques genannt) und in seltenen Fällen auch in Form von Bläschen auf sonnenbestrahlter Haut auf. Diese Plaques, die mit Juckreiz verbunden sind, treten im Allgemeinen eine halbe bis mehrere Stunden nach der Sonnenexposition auf. Allerdings können sich auch noch viele Stunden oder Tage später neue Flecken entwickeln.

Die Eruption geht normalerweise innerhalb einiger Tagen bis Wochen weg. Wenn sich Menschen mit dieser Erkrankung langsam an die Sonne gewöhnen, geht ihre Empfindlichkeit in der Regel allmählich zurück (ein Vorgang, der Abhärten bezeichnet wird).