Hautpigmente – ein Überblick

Melanin ist das Pigment, das die verschiedenen Schattierungen und Farben der Haut, des Haars und der Augen beim Menschen produziert. Die Farbe (Pigmentierung) hängt von der Menge an Melanin in der Haut ab. Ohne Melanin wäre die Haut blass, mit verschiedenen pinkfarbenen Schattierungen durch die darunter liegenden Blutgefäße.

Menschen mit heller Haut produzieren nur wenig Melanin, Menschen mit dunkler Haut größere Mengen, und Menschen mit sehr dunkler Haut produzieren das meiste Melanin. Personen mit Albinismus produzieren wenig oder gar kein Melanin, weshalb ihre Haut weiß oder blassrosa aussieht.

Normalerweise ist Melanin relativ gleichmäßig in der Haut verteilt. Manchmal können bestimmte Hautbereiche aber eine höhere Melaninmenge aufweisen. Beispiele dafür sind Sommersprossen, Altersflecken (Lentigines) und Melasmen.

Melanozyt Bild

Melanin wird von speziellen Zellen, sogenannten Melanozyten, gebildet. Die Melanozyten befinden sich in der tiefsten der äußeren Hautschichten, der sog. Basalschicht, zwischen den anderen Zellen verteilt. Nachdem das Melanin produziert wurde, breitet es sich in die umliegenden Hautzellen aus.