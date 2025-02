Geisel School of Medicine at Dartmouth

Larva migrans cutanea (Hautmaulwurf) ist eine Infektion mit den Larven eines Hakenwurms, die aus warmer, feuchter Erde auf die Haut verbracht wurden.

Die Infektion wird durch eine Gattung des Hakenwurms verursacht, die als Ancylostoma bezeichnet wird. Hakenwürmer sind Parasiten. Parasiten sind Organismen, die auf oder in einem anderen Organismus (dem Wirt) leben und diesen brauchen, um sich zu ernähren und zu überleben. Diese Gattung der Hakenwürmer ist ein Parasit, weil sie einen Teil ihres Lebens normalerweise im Darm von Hunden und Katzen verbringt und einen anderen Teil ihres Lebens in der menschlichen Haut. Die Eier des Hakenwurms werden mit dem Kot von Hunden und Katzen ausgeschieden und entwickeln sich zu Larven, wenn dieser in warmem, feuchtem Erdreich oder Sand belassen wird. Die Larven reifen zu einer Form heran, die die Haut durchdringen kann, wenn ein Mensch barfuß über kontaminierte Erde oder kontaminierten Sand geht oder sich darauf sonnt.

Larva migrans cutanea tritt weltweit auf, kommt aber am häufigsten in tropischen Regionen vor. Man geht davon aus, dass die Entstehung dieser Erkrankung in zuvor nicht betroffenen Gebieten der Welt auf den Klimawandel zurückzuführen ist.

Larva migrans cutanea (Hautmaulwurf) am Fuß Bild © Springer Science+Business Media

Larva migrans cutanea Bild Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Karen McKoy.

Vom Ort des Eindringens aus – meist Füße, Beine, Gesäß oder Rücken – bohren sich die Hakenwurmlarven in gewundenen, fadenförmigen Gängen durch die Haut und hinterlassen auf ihrer Wanderung einen erhabenen rötlich-braunen Ausschlag. Dieser verursacht heftigen Juckreiz. Es können auch kleine Beulen und Blasen auftreten. Häufig führt das Kratzen der Beulen und Blasen zu einer bakteriellen Infektion der Haut.

Diagnose von Larva migrans cutanea Untersuchung durch den Arzt Die Diagnose von Larva migrans cutanea wird auf Grundlage des Erscheinungsbildes und der Stelle des Ausschlags und je nachdem, ob die Person zuvor Hautkontakt mit Erde oder Sand hatte, gestellt.