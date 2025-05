Verletzungen der Finger- und Zehennägel

Das Nägelkauen (Onychophagie) verursacht in der Regel keine anhaltenden oder schwerwiegenden Probleme, sofern das Nagelbett nicht beschädigt wird. Dennoch gibt es einige mögliche Komplikationen:

Veränderungen der Struktur und/oder Form der Nägel (Dystrophien)

Infektionen (durch Bakterien, Pilze und/oder Viren), die typischerweise aus kleinen Nagelverletzungen und -schäden entstehen

Zahnprobleme

Dystrophien können entstehen, wenn chronisches Nägelkauen die Nageleinheit stört, wobei sich oft die Nagelmatrix entzündet. An den Nägeln können sich horizontale Rillen, Furchen und erhabene Bereiche entwickeln, und langfristiges Nägelkauen kann zu einem dauerhaft verkürzten Nagel führen. Die Nagelhäutchen sind fast immer geschädigt, was die wasserdichte „Abdichtung“ der Nägel stört und zu einer Verdünnung und Abschälung der Nägel führt, wodurch sich das Infektionsrisiko erhöht. Letztlich können sich die Vernarbungen auf die Nagelhäutchen und die Matrix auswirken, wodurch die Dystrophie irreversibel wird.

Bakterielle Infektionen werden häufig durch Staphylokokken- und Streptokokkenbakterien verursacht, können aber auch durch Pseudomonas aeruginosa verursacht werden. Eitertaschen (Abszesse) können sich um den Nagel herum (wie bei Paronychie) oder in der Fingerspitze (sogenannter Umlauf) entwickeln. Sie können ohne rechtzeitige operative Drainage zu einem dauerhaften Nagelverlust führen. Selbst bei einer operativen Drainage können dauerhafte Nagelveränderungen auftreten.

Pilzinfektionen, typischerweise mit dem Hefepilz Candida, sind sehr häufig und können auch bei Menschen auftreten, die sich häufig einer Maniküre unterziehen. Pilzinfektionen der Nägel verursachen in der Regel eine Schwellung der Nagelfalten und eine leichte Nageldystrophie und manchmal eine teilweise Abtrennung der Nagelplatte vom Nagelbett oder einen vollständigen Verlust der Nagelplatte (Onycholyse). Eine chronische Verletzung der Nagelhäute, Nägel und der umliegenden Haut führt zu einer chronischen Entzündung, wodurch Infektionen in die Nägel eindringen können. Antimykotika, die direkt auf den Nagel aufgetragen werden (topisch), oft in Kombination mit einem topischen Kortikosteroid, sind in der Regel eine wirksame Behandlung, wenn die betroffene Person das Nägelkauen aufgibt.

Virusinfektionen umfassen häufig das humane Papillomavirus, das Warzen verursacht. In Bereichen mit kleinen Verletzungen rund um den Nagel können Viren in die Nägel eindringen. Diese Infektionen sind schwer auszurotten und können sich leicht zwischen den Fingern und von den Fingern auf Mund und Lippen ausbreiten. Warzen können unschön und belastend sein.

Zu den zahnärztlichen Komplikationen zählen Entstellungen oder Verschiebungen der Zähne. Auch die Risiken für Zahnfleischerkrankungen und -infektionen sind erhöht.

Für viele Menschen ist das Nägelkauen kein ernstes Problem, und wenn ein Arzt sie über die möglichen Komplikationen aufklärt (die den Betroffenen oft nicht bewusst sind), kann ihnen dies bereits die Anregung geben, um zu versuchen, damit aufzuhören. Manche schämen sich wegen des Nägelkauens. Einige Methoden zum Abgewöhnen können das Auftragen von übel schmeckendem Nagellack oder das Tragen von künstlichen Nägeln umfassen, um die betroffene Person daran zu hindern, an ihren Nägeln zu kauen. In seltenen Fällen kann starkes oder zwanghaftes Nägelkauen ein Anzeichen für eine psychische Störung oder eine Angststörung sein, und die Betroffenen sollten sich von einem Psychologen untersuchen lassen.